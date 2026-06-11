YouTube to Broadcast First 10 Minutes of Every Match and Full Games in Some Countries

YouTube has announced that it will broadcast the first 10 minutes of every match and some full games during the 2026 FIFA World Cup. The platform will also provide exclusive content, such as highlights, behind-the-scenes footage, and short clips. Additionally, YouTube has partnered with several global content creators to provide exclusive content related to the World Cup.

2026، تتضمن إتاحة أول 10 دقائق من كل مباراة بشكل مباشر عبر قنوات الناقلين الرسميين على المنصة، إلى جانب بث بعض المباريات كاملة في عدد من الدول، وتوفير ملخصات ومحتوى حصري من داخل البطولة.

وقالت يوتيوب، في بيان رسمي، إن المنصة ستكون"الملعب الرقمي" للمونديال الممتد من 11 حزيران/ يونيو إلى 19 تموز/ يوليو، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركائه الإعلاميين وصناع المحتوى. وأوضح البيان أن العديد من الشركاء الإعلاميين الرسميين لفيفا سيتمكنون من بث الدقائق العشر الأولى من جميع مباريات البطولة مباشرة عبر قنواتهم على يوتيوب، فيما ستقوم بعض الشبكات ببث مباريات كاملة بحسب الحقوق الممنوحة لها في كل دولة.

وأشار إلى أن الجماهير في الولايات المتحدة ستتمكن من متابعة جميع المباريات عبر خدمة YouTube TV من خلال قنوات"فوكس" و"FS1" و"تيليموندو" و"يونيفرسو". كما ستتاح المباريات أيضا عبر خدمة FOX One داخل يوتيوب للمشتركين. وأكدت يوتيوب أن المنصة ستوفر مكتبة واسعة من الملخصات والأهداف والمقاطع القصيرة، بما يتيح للمشجعين متابعة أبرز اللقطات فور انتهاء المباريات أو أثناء سير البطولة.

كما أعلنت عن شراكة مع عدد من صناع المحتوى العالميين لتقديم مشاهد حصرية من المدن المستضيفة وخلف الكواليس، بينهم هالي كاليل، وسيلين ديبت، وجيسر، وغيرهم من المؤثرين الذين يتجاوز عدد متابعيهم مجتمعين 350 مليون مشترك. وفي خطوة تفاعلية، أطلقت يوتيوب أربعة مؤثرات جديدة خاصة بالمونديال عبر خدمة Shorts، تتيح للمستخدمين تصميم محتوى مرتبط بالبطولة، من بينها مؤثرات لتشجيع المنتخبات وألعاب تفاعلية ومسابقات مصغرة.

وبيّنت المنصة أن المشجعين في البرازيل سيتمكنون من مشاهدة جميع مباريات كأس العالم مجانا عبر قناة"CazéTV" على يوتيوب، بينما سيحصل المشاهدون في البرتغال على مباراة واحدة يوميا عبر قناة"LiveModeTV". كما أضافت أن قناة فيفا الرسمية على يوتيوب ستواصل نشر الأرشيف التاريخي لكأس العالم، بما يشمل مباريات ولقطات وأهدافا كلاسيكية من النسخ السابقة للبطولة





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FIFA World Cup Youtube Exclusive Content Highlights Behind-The-Scenes Footage Short Clips

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