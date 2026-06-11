Woman's skull may have been removed in Iron Age burial ritual

A new study sheds light on complex burial rituals of a prehistoric culture in Scotland. Researchers found that a woman over 30 years old had skull fractures and modifications, suggesting she was sacrificed for ritual purposes.

من المرجح أن امرأة اسكتلندية من العصر الحديدي قد أُزيل دماغها بعد وفاتها كجزء من طقوس دفنها، وفقًا لدراسة جديدة تسلط مزيدًا من الضوء على الطقوس الجنائية المعقدة لهذه الثقافة ما قبل التاريخ.

وجد باحثون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن هذه المرأة، التي يُرجح أن عمرها كان يزيد عن 30 عامًا، كانت تحمل آثار شقوق على الجزء الداخلي من جمجمتها. وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Antiquity، ربما نتجت هذه الشقوق المستقيمة والمتوازية عن "خدش أو قطع متعمد" باستخدام أداة "حادة". كما أن قاعدة جمجمتها كانت مكسورة بطريقة "غير معتادة", ما يشير إلى أن هذا الكسر كان نتيجة "ضربة متعمدة وموجهة".

وأشار العلماء إلى أن الكسر وآثار القطع معًا "يوحيان بإزالة متعمدة للدماغ بعد وقت قصير من وفاة هذه المرأة". Rebecca Ellis-Haken/Courtesy Antiquity Publications Ltd.جامعة يورك بإنجلترا ، لـ CNN يوم الثلاثاء: "كانت آثار القطع موجودة أيضًا في جزء من الجمجمة تتصل فيه أربطة تثبت الدماغ بالجمجمة، لذلك فمن المنطقي أن يتم خدش هذه المنطقة إذا كان الهدف هو إزالة الدماغ".

كما اكتشف الباحثون أن أربعة على الأقل من العظام الطويلة للمرأة، أي عظم الفخذ والعضد في الذراعين العلويتين، وعظم الزند في الساعد، قد خضعت لتعديلات قبل دفنها. على الرغم من أن تقريرًا أوليًا صدر عام 2003 اقترح أن العظام ربما تعرضت للقضم من قبل القوارض، إلا أن العلامات التي تتركها القوارض "لا تكون ملساء أبدًا".

كما أوضحت نافارو أن العلامات التي نُشرت في الدراسة تشير إلى أن العظام ربما كُسرت إلى نصفين، ثم جرى نحتها حتى أصبحت ذات حافة حادة جدًا. وقد كان هذا واضحًا في عظم الزند وعظمي العضد، بينما كان عظم الفخذ يتميز بنهاية مسطحة وملساء. ولا يزال الباحثون غير متأكدين من الدافع الدقيق وراء هذه الممارسة، إذ ربما كانت علامة احترام لشخصية مهمة في المجتمع، أو ربما مثّلت "معاملة متعمدة ومسيئة لجسد شخص غريب أو منخفض المكانة الاجتماعية".

على الرغم من هذه التعديلات، أُعيدت العظام الأربعة إلى القبر في مواقعها التشريحية الصحيحة، وهو ما يشير إلى نوع من "التبجيل لا الإهانة", وفقًا للدراسة. وقالت نافارو: "كان ذلك مثيرًا للاهتمام للغاية، بالنظر إلى حجم التعديلات التي أُجريت عليها، لأنه من الواضح أن هناك قدرًا من التفكير والاحترام والعناية في إعادة تركيبها". بالإضافة إلى ذلك، "معرفة مذهلة بالتشريح".

أكوام من الحجارة من صنع الإنسان مشيّدة على شكل هرمي وتأما الهيكل الآخر، والذي يُرجح أنه لشاب يبلغ نحو 15 عامًا عند وفاته، فلم تظهر عليه أي "أنماط معقدة من الإصابات". وأجرى الباحثون تحليلات للحمض النووي، بالإضافة إلى التأريخ بالكربون المشع والتحليل الكيميائي لأضراس الشخصين. أشارت النتائج إلى أن المرأة والفتى كانا على الأرجح تربطهما قرابة ببعضهما البعض. كما يُرجح أنهما توفيا بين عامي 50 قبل الميلاد و70 ميلادية، رغم أنه قد لا يكون قد تم دفنهما في الوقت ذاته.

على الرغم من أن طريقة التعامل مع رفات المرأة "لا يوجد لها مثيل مطابق من حيث التفاصيل", إلا أن هناك أدلة كثيرة على تعديل الرفات البشرية والاحتفاظ بها وتداولها خلال تلك الفترة. كما عُثر على أجزاء بشرية معدّلة في مناطق أخرى من الإقليم، حيث كانت هناك عادة تتمثل في أخذ شظايا من الجمجمة وثقبها بعدة ثقوب ربما لتعليقها. الممارسات الجنائية في العصر الحديدي مذهلة حقًا، خاصة أنه كانت لديهم القدرة لابتكار شتى أنواع الطقوس والممارسات.

على الرغم من وجود بعض الأمثلة المحدودة على المقابر في اسكتلندا من ذلك العصر، إلا أن معظم الرفات عُثر عليها في أماكن غير متوقعة للغاية، مثل المنازل، أو عند المداخل، أو في الحفر، أو الكهوف الطبيعية، أو الأكوام الحجرية. الممارسات الجنائية في العصر الحديدي مذهلة حقًا، خاصة أنه كانت لديهم القدرة لابتكار شتى أنواع الطقوس والممارسات.

على الرغم من وجود بعض الأمثلة المحدودة على المقابر في اسكتلندا من ذلك العصر، إلا أن معظم الرفات عُثر عليها في أماكن غير متوقعة للغاية، مثل المنازل، أو عند المداخل، أو في الحفر، أو الكهوف الطبيعية، أو الأكوام الحجرية





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Iron Age Burial Ritual Sacrifice Modifications Sacred Practices

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