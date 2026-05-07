Virus Hanta: Tracking Passengers, Tracing Contacts, and the Search for a Cure

The Hanta virus, which causes severe respiratory and cardiovascular problems, has been spreading among passengers on a cruise ship. The virus has resulted in the deaths of three people, including a couple from the Netherlands and a German citizen. The World Health Organization has confirmed five cases of infection, with three more suspected cases. The cruise ship operator has contacted all passengers who disembarked in St. Helena, a South Atlantic island, on April 24, 2021. Among these passengers are people from at least 12 countries, including seven Britons and six Americans. The first confirmed case of Hanta virus infection was recorded in early May 2021. The virus is rare and deadly, with no vaccine or specific treatment available. What do we know about Hanta virus?

هانتا الذي ظهر على متن سفينة سياحية، عبر تتبع الركاب الذين غادروا السفينة قبل اكتشاف الفيروس، إلى جانب حصر الأشخاص الذين خالطوهم عن قرب منذ ذلك الحين.

وقد أسفر تفشي المرض عن وفاة ثلاثة أشخاص، وهم زوجان يحملان الجنسية الهولندية، إضافة إلى مواطن ألماني. وأفادت منظمة الصحة العالمية بتأكيد إصابة خمسة أشخاص بالفيروس، مع وجود ثلاث حالات أخرى يُشتبه بإصابتها. من جانبها، أوضحت الشركة المشغّلة للسفينة أنها قامت بالتواصل مع جميع الركاب الذين نزلوا في جزيرة سانت هيلينا الواقعة جنوب المحيط الأطلسي، وذلك خلال توقف السفينة هناك في 24 أبريل/نيسان الماضي.

وأضافت الشركة أن من بين هؤلاء الركاب أشخاصا ينتمون إلى ما لا يقل عن 12 دولة، بينهم سبعة بريطانيين وستة أمريكيين. وقد سُجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس هانتا في مطلع شهر مايو/أيار الجاري. وقال مسؤولون إن رجلا كان على متن السفينة السياحية ونُقل إلى المستشفى تأكدت إصابته بالفيروس. وأعلنت السلطات الصحية الدانمركية أن مواطنا دانمركيا كان على متن السفينة عاد إلى بلاده ونُصح بعزل نفسه احترازيا.

فيروس يسبب مشاكل تنفسية وقلبية حادة تؤدي إلى الموت. ولا لقاح له، والأدوية المتوفرة لا تعالج سوى الأعراض. ​​ماذا نعرف عن فيروس هانتا





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hanta Virus Cruise Ship Passengers Tracking Contacts Search For A Cure Severe Respiratory And Cardiovascular Problems No Vaccine Or Specific Treatment Available Rare And Deadly

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ماذا تعرف عن فيروس نيباه القاتل Nipah virus ؟حذر تقرير خاص نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية من تفشي Nipah virus فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيا...

Read more »

صحيفة 'غلوبال تايمز': وفاة أول حالة إصابة بشرية في الصين بـ'الفيروس القردي B'أفادت صحيفة 'غلوبال تايمز' بوفاة طبيب بيطري في بكين، كأول حالة إصابة بشرية في الصين بفيروس 'Monkey B Virus (BV)' (الفيروس القردي B، أي هربس 'ب').

Read more »

'فلكية جدة' ترصد مرور المذنب ليونارد قرب الأرض.. غدًايرصد بسماء السعودية والوطن العربي غدًا الأحد 12 ديسمبر 2021، وصول المذنب C / 2021 A1 'ليونارد' إلى أقرب مسافة من كوكبنا عند حوالي الساعة 04:54 مساء بت

Read more »

المذنب ليونارد عند أقرب مسافة من الأرض غدًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةالمذنب ليونارد عند أقرب مسافة من الأرض غدًا يرصد بسماء السعودية والوطن العربي يوم الاحد 12 ديسمبر 2021 وصول المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) إلى أقرب مسافة من

Read more »

فلكية جدة: مذنب ليونارد يُرصد بسماء السعودية غداً | صحيفة المواطن الإلكترونيةفلكية جدة: مذنب ليونارد يُرصد بسماء السعودية غداً يرصد بسماء السعودية والوطن العربي يوم غد الأحد 12 ديسمبر 2021 وصول المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) إلى أقرب

Read more »

بسبب لدغات البعوض.. البرازيل تسجل أول وفاة نتيجة فيروس أوروبوشأعلنت البرازيل عن تسجيل أولى الوفيات بفيروس أوروبوش Oropouche Virus المرتبط بلدغات البعوض لتكون بذلك أول حالة على مستوى العالم. وفيات فيروس أوروبوش وأفادت

Read more »