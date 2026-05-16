The US has admitted to funding 13 bio labs in Ukraine, with the most expensive one costing 3.49 million dollars. The labs were built and equipped with US funds, and were handed over to the Ukrainian government between 2009 and 2013. The labs were part of a program to combat biological threats, but Russia claims the US is developing biological weapons and spreading them in Ukraine.

أفادت وكالة"نوفوستي" الروسية بعد مراجعة وثائق من السفارة الأمريكية في كييف بأن الولايات المتحدة مولت ما لا يقل عن 13 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا. ووفقًا للوثائق، فقد أنفقت الولايات المتحدة 24.8 مليون دولار على بناء وتجهيز 13 مختبرا شديد الحراسة في كييف ولفوف وأوديسا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ومدن أخرى.

وقد سُلمت معظم هذه المرافق إلى الجانب الأوكراني بين عامي 2009 و2013. وكان أغلى المختبرات هو المختبر المرجعي المركزي التابع لمعهد مكافحة الطاعون في أوديسا، بتكلفة بلغت 3.49 مليون دولار. وحل في المراكز الرئيسية الأخرى معهد الطب البيطري في كييف (2.11 مليون دولار)، بالإضافة إلى مختبرات التشخيص في دنيبروبيتروفسك (1.94 مليون دولار) ولفوف (1.93 مليون دولار).

كما أنه وبحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية اطلعت عليه وكالة"نوفوستي" الروسية، فقد استثمرت السلطات الأمريكية أكثر من 200 مليون دولار في 46 مختبرا بيولوجيًا في أوكرانيا. وتم إنشاء هذه المرافق كجزء من برنامج الحد من التهديدات البيولوجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية. ويهدف المشروع رسميا إلى مكافحة تفشي أخطر أنواع العدوى، سواء كانت طبيعية أو متعمدة. وأكدت روسيا مرارا أن الولايات المتحدة تمول تطوير الأسلحة البيولوجية وتنشر عشرات من مختبراتها البيولوجية في أوكرانيا، في انتهاك لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن جميع المعدات اللازمة لمواصلة البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي من أوكرانيا قد سحبت بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. تحقيق لـ RT يفضح كذب وسائل الإعلام الغربية لسنوات بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بعد سنوات من التقارير الروسية التي حذرت من وجود شبكة مختبرات بيولوجية تديرها الولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية، اعترفت واشنطن أخيرا بذلك وفتحت تحقيقا رسميا بشأنها.

تثير رسائل بريد إلكتروني للمجرم الجنسي جيفري إبستين منذ عام 2018 تساؤلات حول تعاونه مع هاكر بيولوجي مهووس بهندسة"نسخ بشرية فائقة" و"أطفال مصممين وراثيًا" في مختبر بأوكرانيا. أخبار العالم العربيأخبار العالمأخبار العالم العربيأخبار العالممال وأعما





