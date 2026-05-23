Union Asian Football Federation President Salutes Japan's Historic Victory in U-17 AFC Cup

The President of the Union Asian Football Federation, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, has praised Japan's unprecedented dominance in the U-17 AFC Cup, where the Samurai Blue team won their fifth consecutive title. He also acknowledged the impressive performances of other Asian teams that secured their spots in the 2026 FIFA U-17 World Cup in Qatar.
أشاد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالهيمنة غير المسبوقة لمنتخب اليابان بعد أن نجح ‘الساموراي الأزرق’ الشاب في حصد لقبه الخامس القياسي في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً.
وشهد النهائي الذي أقيم يوم الجمعة في جدة فوزاً صعباً لليابان بنتيجة 3-2 على الصين، ليضيف العملاق الشرق آسيوي لقباً جديداً إلى سجله الحافل بعد تتويجاته السابقة أعوام 1994 و2006 و2018 و2023، معززاً مكانته باعتباره القوة الأبرز على مستوى مسابقات الفئات العمرية في القارة. وقال الشيخ سلمان: بالنيابة عن أسرة كرة القدم الآسيوية، أود أن أتقدم بخالص التهاني إلى اليابان على هذا الإنجاز المميز.
الفوز بهذا اللقب المرموق يتطلب أكثر من مجرد الموهبة؛ فهو يحتاج إلى الانضباط والقدرة على الصمود ورؤية جماعية مشتركة. وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي أيضاً بأداء المنتخبات الآسيوية التي ضمنت رسمياً تأهلها إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر، والتي ضمّت فيتنام التي صنعت التاريخ ببلوغها النهائيات العالمية للمرة الأولى، إلى جانب الصين التي أنهت غياباً استمر لأكثر من عقدين. وأضاف: بينما نتطلع إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر، فإننا نفعل ذلك بفخر كبير.
لقد أثبتت منتخبات صنعت التاريخ مثل فيتنام، ومنتخبات عائدة للمنافسة مثل الصين، أن الاتحاد الآسيوي يواصل إحراز تقدم مستمر في تحقيق رؤيته ورسالته. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أثبتت اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم وقيادة المملكة مرة أخرى أسباب ريادتهم في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية.
وقد أثبتت اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد السعودي باستمرار قدرته الاستثنائية على تنظيم أبرز الفعاليات الكروية بدقة واحترافية، كما أن الإنجاز المتميز في استكمال هذه البطولة بصورة مثالية للعام الثاني على التوالي يضيف محطة جديدة إلى سلسلة إنجازاتهم الأخيرة. وتابعت: إن السجل الحافل للجنة المحلية المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم في استضافة بطولات الاتحاد الآسيوي، بما في ذلك نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة التي اختتمت مؤخراً في جدة، إضافة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً في وقت سابق من هذا العام، يمنحنا ثقة كبيرة، لا سيما مع استعداد المملكة لاستضافة أكبر بطولاتنا على الإطلاق – كأس آسيا 2027.
وقد أشادت الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027، مي الهلابي، بالنجاح الذي تحقق في تنظيم البطولة، وأعربت عن شكرها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ثقته المستمرة بالمملكة لاستضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً للعام الثاني على التوالي. وقد أشادت الهلابي أيضاً بالمنظومة المتعددة والمبتكرة للملاعب في مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب منطقة المشجعين النابضة بالحياة، التي ساهمت في توفير أجواء مميزة تليق بهذا المهرجان الكروي منذ المباراة الافتتاحية وحتى النهائية، ومكّنت مشجعي كرة القدم الآسيوية من متابعة أبرز المواهب الصاعدة في القارة.
وقد استضافت المملكة خلال الأشهر الماضية عدداً من البطولات الكبرى التي جمعت أكثر من 1000 لاعب ومدرب وإداري منذ شهر كانون الثاني/يناير، إلى جانب مئات الآلاف من المشجعين. وسيتنافس 24 منتخباً في 51 مباراة تقام في الرياض وجدة والخبر من أجل التتويج بلقب بطل آسيا في كأس آسيا 2027
