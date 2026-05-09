Union International de Football Association (FIFA) Announces Innovative Plan for 2026 World Cup

The FIFA, the international governing body of football, has announced a unique plan for the 2026 World Cup, which will be held in Mexico, the United States, and Canada. The tournament will feature a series of special events and performances by renowned musicians, including Katy Perry, The Weeknd, Alanis Morissette, Michael Bublé, J Balvin, and Liza. The opening ceremony will take place on June 11, 2026, in Mexico City, with the match between Mexico and South Africa serving as the opening ceremony. The following day, June 12, the spotlight will shift to Canada, where Toronto will host the opening ceremony of the tournament, featuring performances by artists like Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, and J.R.I.E. The United States will host the opening ceremony on the same day, with the American national team facing off against Paraguay in Los Angeles. The event will be a unique blend of sports and entertainment, led by Katy Perry, The Weeknd, Liza, Anita, Rima, and Tila. The FIFA will also organize special events for the 16th round matches in Houston and Philadelphia on July 4, commemorating the 250th anniversary of the United States' founding.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن خطة مبتكرة لإطلاق مونديال 2026 ، في المكسيك، الولايات المتحدة، وكندا، على أن تستضيف كل من الدول الثلاث احتفالا خاصا يعكس هويتها الفريدة.

ومن المقرر أن تشارك في هذه الحفلات نخبة من نجوم الموسيقى العالميين، بما في ذلك كاتي بيري، فيوتشر، آلانيس موريسيت، مايكل بوبليه، جي للفين، وليزا. تبدأ رحلة المحفل الكروي الكبير في 11 يونيو 2026، من العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، حيث ستقام المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب"أستيكا". وسيزين الحفل الافتتاحي بأداء فنانين بارزين مثل جي والفين، وفرقة"مانا" المكسيكية، والمغني أليخاندرو فرنانديس، بالإضافة إلى بيليندا، وليلا داونز، والمغنية الجنوب إفريقية تايلا.

وفي اليوم التالي، 12 يونيو، تنتقل الأضواء إلى كندا، حيث تستضيف مدينة تورونتو حفل افتتاح مباريات كندا ضد البوسنة والهرسك، بمشاركة فنانين كبار مثل آلانيس موريسيت، ومايكل بوبليه، وأليشيا كارا، وجيسي رييز. وتتواصل الاحتفالات في الولايات المتحدة في نفس اليوم، مع انطلاق مشوار المنتخب الأمريكي بمواجهة نظيره الباراغواياني في مدينة لوس أنجلوس. سيشهد هذا الحفل الضخم مزيجا فريدا من الرياضة والترفيه، بقيادة كاتي بيري، إلى جانب فيوتشر، وليزا، والنجمة البرازيلية أنيتا، وريما، وتايلا.

⚽️ ФИФА проведет церемонии открытия на всех трех первых матчах ЧМ-2026 с участием стран-хозяек. На каждом стадионе выступят местные артисты: в США – Кэти Перри, в Канаде – Майكل Бубле, в Мексике – группа Maná (The Athletic)كما يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة احتفالات خاصة لمباريات دور الـ16 في هيوستن وفيلادلفيا في الرابع من يوليو مخصصة للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أن هذه الاحتفالات تعكس"الحجم الاستثنائي" للبطولة، وأن تنوع الفنانين يجسد التنوع الثقافي في الولايات المتحدة وقوة الموسيقى في توحيد الجماهير. يذكر أن البطولة، التي تستمر لستة أسابيع، ستشهد مشاركة فنانين آخرين مثل داني أوشن وسانجوي، مع تأكيد المنظمين على أن الجماهير ستكون جزءا لا يتجزأ من العروض والاحتفالات. وجه أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر رسالة للاعبي منتخب بلاده قبل أسابيع من مشاركتهم في كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أطلقت شركة"أديداس" العالمية فيلما قصيرا يضم مجموعة من نجوم كرة القدم والسينما حمل عنوان"أساطير الملاعب الخلفية", ترويجا لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي، يوم الأربعاء، عن موعد إعلان القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026





