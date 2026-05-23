Turkish and Syrian Intelligence Joint Operation Results in the Arrest of 10 ISIS Members

The Turkish and Syrian intelligence services conducted a joint operation that led to the arrest of 10 ISIS members, including one involved in the Ankara train station bombing. The arrested individuals are of Turkish origin and are listed in the Red Notice of the most wanted individuals. They were transferred to Turkey and confessed to ISIS activities, including training and planning attacks in Turkey. One of the arrested individuals, identified as "Emir Diniz Dundar", was linked to the perpetrators of the Ankara train station bombing and was involved in ISIS activities in Syria. The operation was carried out in coordination with the Syrian intelligence services and involved monitoring and capturing the suspects before transferring them to Turkey.

نفذت الاستخبارات التركية والسورية عملية مشتركة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 10 عناصر من داعش الإرهابي بينهم متورط بتفجير محطة قطارات أنقرة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، تبين أنّ الإرهابيين الـ 10 من أصول تركية مدرجين في النشرة الحمراء للمطلوبين وتم نقلهم إلى تركيا.

وتفيد المعلومات أن الإرهابيين الـ 10 شاركوا في أنشطة للتنظيم الإرهابي وارتبطوا بعدد من الهجمات الإرهابية التي نُفذت سابقاً داخل تركيا. وتأكدت الاستخبارات التركية أن أحد هؤلاء الإرهابيين ويدعى"عمر دينيز دوندار" كان على صلة بمنفذي هجوم محطة قطارات أنقرة. وتم تنفيذ العملية الأمنية من قبل الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية، حيث تمت مراقبتهم خطوة بخطوة قبل إلقاء القبض عليهم ونقلهم إلى تركيا.

وأقر الإرهابيون في إفاداتهم للشرطة التركية بمعلومات تتعلق بتعليمات تنفيذ العمليات التي تلقوها من تنظيم"داعش", بالتدريبات العسكرية والدينية التي خضعوا لها داخل التنظيم، إضافة إلى أنشطة الدعاية التي نفذوها لصالحه. وتبين أن أحد الإرهابيين العشرة المطلوبين بالنشرة الحمراء، ويدعى"علي بورا", كان يتولى ما يسمى"أمير الاستخبارات" المسؤول عن أنشطة التنظيم في تركيا وقد انتقل إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى"داعش" الإرهابي.

وتبين أن بورا شغل مهام في وحدات مختلفة داخل"داعش", وشارك في العديد من الاشتباكات المسلحة، وعمل ضمن ما يسمى"مكتب الفاروق" الذي يستخدمه التنظيم للكناية عن نشاطه في تركيا، وكان من بين المخططين لثلاث عمليات استهدفت القوات المسلحة التركية نفذتها عناصر ما يسمى"ولاية تركيا" التابعة للتنظيم. كما كُشف أن أحد الإرهابيين ويدعى"عمر دينيز دوندار" كان على صلة بعناصر"داعش" الذين نفذوا هجوم 10 أكتوبر /تشرين الأول 2015 أمام محطة قطارات أنقرة، وأنه انتقل إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى التنظيم، وتولى مهام في وحدات مختلفة داخله.

ومن الجدير بالذكر أن تفجيرا انتحاري مزدوج، وقع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بالقرب من محطة القطارات المركزية، بالعاصمة التركية أنقرة، حيث كان يتجمع أشخاص قادمين من ولايات تركية مختلفة، للمشاركة في تجمع بعنوان"العمل، السلام، الديمقراطية", دعا إليه عدد من منظمات المجتمع المدني، وأسفر التفجير عن سقوط 102 قتيلا، وأكثر من 200 مصابا. وتبين أن دوندار شارك في العديد من الاشتباكات، وعمل أيضا في ما يسمى"مكتب الفاروق", كما تبيّن ارتباطه بعدد من الهجمات التي نفذها التنظيم ضد تركيا.

كما أظهرت التحقيقات أن بصمات دوندار وُجدت على أجهزة التفجير الخاصة باثنين من المهاجمين الانتحاريين الذين تم القبض عليهم في عمليات عام 2017 داخل تركيا. تبيّن أن أحد عناصر التنظيم ويدعى حسين بيري انتقل إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى داعش، وعمل في الوحدة الطبية التابعة للتنظيم، قبل أن يتم أسره عام 2015 من قبل عناصر تنظيم"بي واي جي/ واي بي جي" الإرهابي.

وأُفرج عن بيري في صفقة تبادل أسرى بين تنظيمي"بي واي جي/ واي بي جي" وداعش الإرهابيين، ليتبين أنه واصل نشاطه في الوحدة الطبية التابعة للتنظيم حتى عام 2019. وكشفت التحقيقات أن أحد الإرهابيين ويدعى قدير غوزوقره انتقل إلى سوريا عام 2015 للانضمام إلى التنظيم، بتوجيه من مصطفى دوكوماجي، زعيم ما يُسمى"مجموعة دوكوماجي" التابعة لداعش.

ونظرا لإعاقته الجسدية، لم يشارك في العمليات المسلحة، لكنه تولى مهاما تتعلق بتأمين الاحتياجات اللوجستية للعناصر الذين يصلون إلى سوريا، كما أدار أنشطة الدعاية الإعلامية لداعش حتى عام 2021 بتوجيه من"دوكوماجي". وأظهرت التحقيقات أن أحد أعضاء التنظيم ويدعى عبد الله تشوبان أوغلو انتقل إلى سوريا عام 2016 للعمل في مناطق القتال، وشارك في العمليات المسلحة ضمن مجموعات تتبنى الفكر"السلفي التكفيري", وفقد ساقه إثر هجوم بعبوة ناسفة استهدفت المركبة التي كان يستقلها، قبل أن يبايع"داعش" عام 2020 ويتولى مهمة في الوحدة الإعلامية التابعة لما يُسمى"مكتب الفاروق".

وأحد الإرهابيي يدعى حقي يوكسك انتقل إلى سوريا عام 2016 للانضمام إلى التنظيم، وشارك في العمليات المسلحة والاشتباكات، وبعد فقدان التنظيم السيطرة في سوريا، واصل نشاطه ضمن خلايا تشكيلية أصغر لداعش. وعمل لفترة داخل ما يسمى"مكتب الفاروق", وتولى منصب نائب زعيم"مجموعة دوكوماجي" مصطفى دوكوماجي، إضافة إلى تنفيذ مهام خاصة له. والإرهابي جكدار يلماز انتقل إلى سوريا عام 2017 للانضمام إلى داعش، وتلقى تدريبات عسكرية داخل التنظيم، ثم عمل كعنصر مسلح في منطقة إدلب.

وفي عام 2018 انضم إلى ما يُسمى"مكتب الفاروق" وواصل نشاطه ضمن الوحدة الإعلامية التابعة له. والإرهابي مراد أوزدمير انتقل إلى سوريا عام 2017 للانضمام إلى التنظيم، وشارك في العمليات المسلحة في منطقة إدلب، ثم واصل نشاطه داخل ما يُسمى"مكتب الفاروق" بعد فقدان التنظيم السيطرة على مناطق نفوذه. الإرهابي إسحاق غونجي انتقل إلى سوريا عام 2017 للانضمام إلى داعش، وشارك في الاشتباكات، وعمل ضمن ما يُسمى"مكتب الفاروق" واستمر في أنشطته التنظيمية حتى لحظة القبض عليه. أما الإرهابي"ك.

د" أظهرت التحقيقات أنه انتقل من ولاية شانلي أورفا إلى سوريا عام 2016 بهدف العمل في مناطق القتال، وشارك في أنشطة مع مجموعات تتبنى الفكر السلفي التكفيري" في إدلب ومحيطها. بايع التنظيم عام 2017 وتولى مسؤولية إدارية داخل ما يُسمى"مكتب الفاروق" كما ثبت ارتباطه بالعمليات التي نفذها هذا المكتب





