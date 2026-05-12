Trump Increasing Its Interest in Military Options as Iran's Diplomacy Talks Stall

The US president, facing frustrations in recent weeks over the failure of diplomacy talks with Iran, has raised speculation about potential military action. His frustration grew with the closure of the Strait of Hormuz and what some see as a split leadership in Iran, preventing big concessions in the nuclear negotiations. The latest response from Iran, described by Trump as 'unacceptable' and 'bad', has some questioning whether Tehran is serious about negotiations. Some advocate a more aggressive approach to put pressure on Iran to the negotiating table, including targeted strikes on Iran's military capabilities.

ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يشعر بالاوباء المتزايدة تجاه الطريقة التي يتعامل بها الإيرانيون مع المفاوضات لإنهاء الحرب. ويقول بعض مساعديه انه يفكر الآن بجدية اكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى عما كان عليه في الأسابيع الاخيرة.

وذكرت المصادر ان صبر ترامب نفد مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، فضلا عما يعتبره انقساماً في القيادة الإيرانية يمنعهم من تقديم تنازلات كبيرة بشأن المفاوضات النووية. وقالوا ان الرد الاخير من ايران، والذي اعتبره ترامب غير مقبول على الاطلاق وغبي، دفع العديد من المسؤولين للتساؤل عما اذا كانت طهران مستعدة لقبول موقف تفاوضي جاد. ويذكر البعض ضرورة اتباع نهج اكثر عدوانية للضغط على الإيرانيين للجلوس الى الطاولة، بما في ذلك ضربات محددة تزيد من ضعف موقف طهران.

ويريد الكثيرون في المحيط ترامب ان يكون الوسطاء الباكستانيون اكثر مباشرة في اتصالاتهم مع الإيرانيين، ولطالما تساءل بعض مسؤولي ترامب عما اذا كان الباكستانيون ينقلون بقوة استاء ترامب من حالة المفاوضات، كما فعل ترامب علانية. وقال اثنين من المصادر ان بعض مسؤولي ادارة ترامب يعتقدون ايضا ان باكستان تتقاسم في كثير من الاحيان نسخة اكثر شعرية من موقف ايران مع الولايات المتحدة مما يعكس الواقع.

وقال مسؤول اقليمي الاثنين ان هناك ممارسات حثيثة تبذلها دول في مختلف اطراف المنطقة، اضافها باكستان، لإيصال رسالة الى الإيرانيين مفادها ان ترامب يشعر بالاوباء، وان هذه هي فرصتهم الاخيرة للانخراط بجدية في المسار الدبلوماسي. وقال المسؤول ان الولايات المتحدة وإيران تتعاملان بالمتساو في الحجم من القابلية من تحمل الجداول الزمنية، معتبرا ان طهران قد صمدت في وجه الضغوط الاقتصادية لعقود. والتقى ترامب مرة اخرى بفريقه للأمن القومي في البيت الابيض الاثنين لمناقشة خيارات من أجل المضي قدماً.

وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات انه من غير المرجح ان يتم اتخاذ قرار رئيسي بشأن كيفية المضي قدماً قبل مغادرة الرئيس الاميركي الى الصين الثاني بان في ام





