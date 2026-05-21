The Legacy of Dkali and the Power of Music

The article explores the impact of the late Dkali, a renowned Moroccan singer, on the Algerian music scene and the appreciation for his music and legacy. It also highlights the challenges faced by artists in protecting their work and the importance of respecting intellectual property rights.

وفي ليلة الفرح.. تألم قلبي». سيوف الكراهية كانت مصفّدة في أغمادها رغم أن الخلافات السياسية بين البلدين اقتربت من الحرب. لأن الدنيا كانت خالية وبريئة من قاذورات السوشل ميديا، وقبل صدور «كان يا ما كان» (1985) لم يكن هناك من أغاني تلتقي بأغنية «مرسول الحب» (1972) في الجدارة.

لديّ قصة خاصة مع «كان يا ما كان». كنت في الجامعة في النصف الثاني من الثمانينيات عندما صدرت الأغنية وانتشرت بقوة خارقة. كان بيتنا يبعد عن كلية الإعلام في منطقة بن عكنون بأعالي العاصمة أقل من نصف الساعة بالسيارة على حواف المدينة. لكن بالمواصلات، وهو ما كان محتوما عليّ، فتضطر لدخول العاصمة بزحمتها الخانقة، ومنها رحلة أخرى إلى بن عكنون.

مشوار يحتاج منك نصف يوم ثم تصل منهكاً. من حسن حظي أن جارنا، لونيس، وكان مسّرا في شركة عمومية كبرى، انتُدب لفترة إلى معهد الاقتصاد الجمركي، وهو معهد مرموق يقع في بن عكنون. سرعان ما بدأ يصطحبني في سيارته كل صباح فأزاح عني رحلة صباحية شاقة.

كان لونيس (رحمه الله – توفي قبل حوالي عشر سنوات) ذواقا للفن شغوفا بالكلاسيكيات، مفتونا بالأصوات المغربية وخصوصا الدكالي وعبد الهادي بلخياط ونعيمة سميح وفتح الله لمغاري صاحب رائعة «والله ما انت معانا ولا دايرنا في بالك». في الطريق إلى بن عكنون لا نتكلم أنا ولونيس كثيرا. ليس لقلة ما نتحدث فيه لكن لأن لديه ما هو أهم: كاسيت السيارة و»كان يا ما كان». أحيانا أخرى يتنازل فيفسح المجال لـ»مرسول الحب» أو «الله لا يزيد أكثر».

استثنائية الأغنية (كلمات الشاعر محمد الباتولي) أنها ليست مجرد كلمات جميلة على لحن جميل. استثنائيتها أن ملحنها (الدكالي نفسه) حوّلها إلى لوحة فنية رائعة. عندما تستمع إلى الإيقاع لا تستطيع منع نفسك من رؤية فارس متسلط يمتطي جواده ليختطف حسناء يافعة من حلمها عنوة عن نفسها وعن حبيبها. عندما نزل خبر ترجل الدكالي قفزت الأغنية إلى ذهني.

عادت بي الذاكرة إلى لونيس وتلك الأيام كأنها صباح أمس. أنتمي إلى جيل نُسجت طفولته وألحان الدكالي وبلخياط وناس الغيوان وجيل الجيلالة والمشاهب تصدح من حوله. إضافة إلى كبار المطربين الجزائريين. لا أنتمي إلى عائلة موسيقية أو فنية، لكنني أزعم أن الذوق العام، النقي السليم، الذي كان سائدا في محيطي القريب والأوسع كوّن لديّ ذائقة موسيقية أحمد الله عليها.

كان عمري أصغر من أن أستوعب الأغاني وأتذوقها، لكنني كنت أرى روعتها وما تجلبه من متعة في عيون شباب يكبرونني سنّاً في محيطي والجوار. ما أن انتشر خبر رحيل الدكالي حتى بدأت تصلني من زملاء وأصدقاء مغاربة مواد فلمية وصور عنه ومن أغانيه. لم يكن في تلك المواد ما أجهله، لكنها فتحت بيننا نقاشا حول إرث الراحل وتأثيره، واتفاق على أنه عملاق. قلت لبعضهم: صوته كان حاضرا بحب وود واحترام في بيوت الكثير من الجزائريين طيلة عقود.

وفي المقاهي الشعبية وفي تاكسيات الأجرة. وحتى في خلوة الحشاشين والمغرومين والمحرومين. قالوا: كذلك كانت أصوات الحاج رابح درياسة والحاج محمد العنقى والهاشمي قروابي وسلوى وأحمد وهبي وبلاوي الهواري في بيوت العائلات المغربية. في تلك السنوات لا أحد صاح أن «نجمة قطبية» أو «ما نحكي وما نشتكي» للراحل رابح درياسة مغربية.

ولم يفكر أحد في القول أن «الله يا مولانا» لفرقة ناس الغيوان جزائرية. لأن سيوف الكراهية كانت مصفّدة في أغمادها رغم أن الخلافات السياسية بين البلدين اقتربت من الحرب. لأن الدنيا كانت خالية وبريئة من قاذورات السوشل ميديا، ومن مجاهديها. وكانت خالية من لصوص الأغاني والذئاب التي تعوي في المسارح.

المطرب لا يغني إلا ما له، ولا أحد يعيد تدوير أغنية أقدم من عمره معتقدا أن الناس سذج لا يعرفونها. سرقة الأغاني والجهل بأبسط حقوق التأليف والمؤلف أصبحت صناعة قائمة بذاتها. مطربون راكموا ثروات هائلة من السرقة ولم يكتبوا أغنية واحدة طيلة عقود. لحسن حظ الدكالي أن أغانيه (في ما أسمع على الأقل) لم تُسرق.

هذا ليس لقلة اللصوص أو توبتهم، وإنما لأن اللوحات الرائعة عصية على اللصوص قليلي الخبرة وعديمي الصبر





