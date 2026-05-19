The article emphasizes the importance of courage in creative writing, as it allows the writer to let go of perfectionism and fear of mistakes, allowing the flow of creativity to occur. It highlights the difference between writing as a tool for expression and writing as a performance, and the need to trust the process and allow the work to evolve naturally.

الخطأ الأكثر شيوعًا يقع فيه العديد من الكتاب الجدد هو أنهم يحاولون كتابة نص مثالي من السطر الأول. يريد النص أن يكون متماسكًا، ولغته قوية، وتركيبته النحوية سليمًا، وصوته الأدبي جاهزًا منذ البداية.

وفي لحظة التركيز المفرط، يحدث شيء خطير: يتوقف التدفق الإبداعي. الكتابة الإبداعية في أصلها ليست عملية هندسية باردة، بل حالة شعورية. الفكرة لا تولد مكتملة، والنص الحقيقي لا يخرج من العقل وحده، بل من منطقة أعمق، أكثر عفوية، وأكثر تحررا. لهذا، فإن أول نسخة من أي نص إبداعي لا يجب أن تكون ساحة محاكمة لغوية، بل مساحة تدفق.

الكاتب حين يبدأ الكتابة، لا يحتاج قاموسًا، ولا مدققًا نحو يقف فوق رأسه. يحتاج شجاعة فقط. شجاعة أن يكتب دون خوف، وأن يسمح للفكرة أن تتحرك بحرية، حتى لو كانت فوضوية أو ناقصة أو غير مرتبة. كثير من الأفكار العظيمة ماتت قبل أن تُكتب، ليس لأنها ضعيفة، بل لأن صاحبها تخوف من أن تبدو غير مثالية.

الصرامة المبكرة تخنق الإبداع. حين يبدأ الكاتب بتصحيح كل جملة فور كتابتها، ينقطع التدفق الداخلي، ويتحول النص من تجربة شعورية إلى تمرين لغوي جامد. الإبداع لا يحب الرقابة المبكرة. الفكرة الإبداعية مثل النهر، تحتاج مياهه أن تتدفق أولا، ثم يمكن تشكيلها لاحقا.

أما إذا حاولت ضبطها منذ البداية، فإنها تتجمد قبل أن تصل إلى شكلها الحقيقي. لهذا السبب، كثير من الكتاب الكبار يتعاملون مع المسودة الأولى باعتبارها «تفريغًا داخليًا»، لا نصًا نهائيًا. الهدف في البداية ليس الإتقان، بل القبض على الفكرة وهي لا تزال حية. بعد ذلك فقط يأتي دور التحرير.

هنا يصبح التدقيق اللغوي والنحوي مهما، لكن بوصفه مرحلة تجميل، لا مرحلة خلق. تماما مثل الرسام الذي يرسم لوحته بحرية أولا، ثم يعود لاحقا ليضيف التفاصيل والظلال ويهذب الخطوط. المشكلة في ثقافتنا العربية أن اللغة أحيانا تتحول من أداة للتعبير إلى سلطة تخيف الكاتب. الخوف من الخطأ النحوي، أو من النقد اللغوي، أو من نظرة المجتمع للنص، يجعل كثيرا من الناس يترددون في الكتابة أصلا.

بدلا من أن تكون الكتابة مساحة حرية، تصبح امتحانا دائما. هذه الصرامة اللغوية، رغم أهميتها في الحفاظ على جمال اللغة، قد تتحول أحيانا إلى عائق أمام الإبداع. لأن الكاتب المشغول بالخوف من الخطأ، لن يستطيع الوصول إلى مناطق الصدق الداخلي بسهولة. اللغة مهمة، نعم.

لكن النص الحي لا يولد من القواعد وحدها. هناك نصوص سليمة لغويا لكنها بلا روح، وهناك نصوص بسيطة لكنها تمس الإنسان بعمق لأنها خرجت من تدفق صادق. الكتابة الإبداعية ليست استعراضا للمفردات، بل محاولة للقبض على شعور، أو فكرة، أو لحظة إنسانية يصعب قولها بطريقة مباشرة. وحين يكتب الإنسان بتدفق حر، يبدأ النص يأخذ صوته الحقيقي.

حتى على المستوى النفسي، التدفق في الكتابة يشبه التحرر المؤقت من الرقابة الداخلية. الإنسان يكتشف أفكارا لم يكن يعرف أنه يحملها، ويصل أحيانا إلى أعماق لم يكن يستطيع الوصول إليها بالتفكير المنطقي وحده. لهذا، فإن أهم مهارة في الكتابة الإبداعية ليست قوة اللغة فقط، بل القدرة على السماح للفكرة بالخروج دون خوف. أن يثق الكاتب بالفوضى الأولى جزء طبيعي من العملية، وأن الجمال لا يظهر في البداية دائما.

في النهاية، الكتابة الإبداعية ليست معركة مع القواعد، بل رحلة بحث عن صوت الإنسان، والصوت الحقيقي لا يظهر تحت الخوف، بل في فضاء الحرية. حين يتوقف الكاتب عن محاولة أن يبدو مثاليا، يبدأ أخيرا في أن يكون حقيقيا. ومن الشعور الحقيقي؛ يولد الإبداع.

