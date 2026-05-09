The Devil Wears Prada 2: A Sequel with a Twist

The Devil Wears Prada 2, the sequel to the 2006 hit film, explores the fashion industry with a satirical twist. The film stars Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, and Anne Hathaway, and it was shot in New York City. The original film was praised for its portrayal of the fashion industry, but it faced criticism from some industry insiders. The sequel aims to address these criticisms and provide a more accurate representation of the fashion world.

الممثلة الأمريكية آن هاثاواي والممثل الأمريكي ستانلي توتشي والممثلة الأمريكية ميريل ستريب والممثلة البريطانية إيميلي بلانت خلال العرض العالمي الأول لفيلم "The Devil Wears Prada 2" في مركز لينكولن بمدينة نيويورك.

وقد صدر عام 2006 بنجاح كبير لدى الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث حظي إشادة كبيرة بسبب أسلوبه الساخر في تسليط الضوء على عالم مجلات الموضة، الذي يبدو براقًا من الخارج لكنه في الواقع صناعة معقدة وجدية خلف الكواليس. وقد جسدت دور محررة المجلة الصارمة "ميراندا بريستلي" إلى جانب مصممة الأزياء باتريشيا فيلد، ترشيحات لجوائز الأوسكار، فيما تجاوزت إيرادات الفيلم 300 مليون دولار عالميًا.

لكن داخل صناعة الموضة، لم يحظَ الفيلم باستقبال إيجابي بالكامل، إذ قوبل بتحفّظ واضح من شخصيات بارزة في المجال. وقد تجاهلت آنا وينتور الكتاب الصادر عام 2003 الذي استُلهم منه الفيلم، وعلّقت لاحقًا بأنها لا تتذكر تلك الشخصية، وفق سيرة ذاتية صدرت عام 2022، قبل أن تحضر لاحقًا عرض الفيلم في خطوة لافتة ارتدت خلالها تصميمًا من دار "برادا" الإيطالية.

أما الأزياء في الفيلم فقد كانت نقطة جدل أساسية داخل الصناعة، إذ انتقدها عدد من العاملين في المجال معتبرين أنها قدّمت صورة مبالغ فيها ومختزلة عن عالم الموضة. وفي عام 2006، وصفت مسؤولة أخبار الموضة في مجلة "إيل" آن سلووي الأزياء بأنها "كاريكاتورية تعكس تصوّر من لا يعملون في الموضة عن شكل العاملين فيهاومن داخل مكاتب مجلة فوغ".

وجاءت الملاحظات بالاتجاه نفسه، إذ أشارت بلوم سايكس، المحررة المساهمة في المجلة، إلى أنّ العاملين في المجال كانوا ينظرون لتحفّظ لأي محاولة لتصوير صناعة الموضة، معتبرين أن الصورة المقدّمة لم تكن دقيقة بما يكفي لتعكس إحدى المحررات. كانت الأحذية العالية فوق الركبة من شانيل التي ارتدتها آندي خطأً فادحًا في الذوق، ففي تلك الفترة، لم نكن نعتمد إطلالة كاملة من دار واحدة، بل كان التركيز على أسلوب شخصي يقوم على تنسيق قطع من علامات مختلفة.

لكن خلال العقدين الفاصلين بين جزئي الفيلم، بدأت أوساط محرري الموضة تنظر بإيجابية أكبر إلى الرؤية السينمائية التي قدّمها المخرج ديفيد فرانكل لعالم الموضة بأسلوبه الكاريكاتوري المبالغ فيه. إلى جانب ميريل ستريب على غلاف عدد مايو/ أيار، كما حضرت العرض الأول للفيلم في نيويورك، وزار موقع التصوير واقترحت تعديل لون باقات الزهور المستخدمة في أحد المشاهد.

دار النشر "كوندي ناست" أكدت أنّ النجاح المتوقّع للجزء الثاني يعود بشكل أساسي إلى التوقيت المناسب، مشيرة إلى أنّ فيلم الجزء الأوّل صدر في ذروة العصر الذهبي لصناعة المجلات، ما رسّخ صورة حقبة كانت فيها السلطة البصرية والنفوذ الإعلامي لمجلة فوغ ورئيستها آنا وينتور تبدو شبه مطلقة، باعتبارها شخصية مهيبة، غامضة، وقوية جدًا. أما اليوم، فقد أصبحت أزياء الفيلم أكثر واقعية وأيقونية، فالأحذية الجلدية من شانيل التي وُصفت سابقًا بأنها "مبالغ فيها" كانت تُباع عام 2006 بنحو 1500 دولار، بينما تُعرض اليوم بأكثر من 4000 دولار على منصات إعادة البيع.

استمرت مولي روجرز ترسيخ أسلوب "الترف البصري" من خلال إعادة إحياء مسلسل "سكس أنا ذا سيتي" عبر نسخته الجديدة. أوضحت أنّ الشائعات حول تردد العلامات التجارية والمصممين في الفيلم الأول خوفًا من "قائمة سوداء" لدى آنا وينتور ليست دقيقة، لكنها أوضحت أنّ الحماس هذا المرة كان مختلفًا تمامًا، إلى درجة أنّ المحتوى كان يمكن أن يتحوّل بسهولة إلى إعلان تجاري متكامل، ما يعكس تغيّر علاقة العلامات التجارية بالسينما اليوم وسعيها للظهور داخل الأعمال الثقافية الكبرى.

وفيما يخص الجدل حول الأزياء، أشارت إلى أنّ إطلالة ميراندا بحذاء فالنتينو روكستود، لم يعد مواكبًا للذوق الحاليم، معتبرةً أن بعض الجمهور رأى أنه لم يعد مواكبًا للذوق الحاليم. كما لفتت إلى أنّ فريق التسويق جرّب الحذاء على ميريل ستريب خارج موقع التصوير، في مشهد يعكس، بحسب وصفها، التوتر الدائم بين الرؤية الإبداعية ومتطلبات التسويق. كما لفتت إلى أنّ بعض التصاميم في الجزء الجديد تعكس روح مرحلة المصممة السابقة ماريا غراتسيا كيوري، أكثر من الاتجاهات التصميمية اللاحقة للدار.

وفي الجدل الأوسع، رأى نقّاد أنّ الإطلالات في الجزء الجديد لا تزال أسيرة الصورة البصرية نفسها رغم مرور عقدين على الفيلم الأول، ليبقى السؤال الأهم: من يملك اليوم سلطة تحديد شكل الموضة المقبل





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fashion Industry Film Sequel Satire Criticism Industry Insiders Fashion World Representation Accuracy Meryl Streep Emily Blunt Stanley Tucci Anne Hathaway New York City Shooting Criticism Fashion Industry Film Sequel Satire Criticism Industry Insiders Fashion World Representation Accuracy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ميريل ستريب تعود بجزءٍ ثانٍ من فيلم 'Devil Wears Prada'أعلنت استوديوهات 20th Century عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، الاثنين، أن الجزء الثاني من الفيلم المحبوب 'Devil Wears Prada' قيد الإنتاج حاليًا.

Read more »

في انتظار الجزء الثاني من «الشيطان يرتدي برادا»مشاهدة إنتاج فيلم «The Devil Wears Prada 2» لم تكن تجربة غير عادية هذا الصيف في نيويورك، يبدو أن ستريب وزميلتها في البطولة آن هاثاواي موجودتان في كل مكان.

Read more »

ميريل ستريب تلتقي مجددًا بآن هاثاواي.. إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم 'The Devil Wears Prada 2'صدر الإعلان التشويقي المُنتظر، لفيلم 'The Devil Wears Prada 2' ، الأربعاء، ولم تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، إلّا أنها كانت كافية على الأرجح لرفع حماسة الجمهور للجزء الثاني من الفيلم الشهيرالصادر عام 2006.

Read more »

أزياء The Devil Wears Prada 2: فخامة جديدة أم نخبوية تقليدية؟يشكّل فيلم The Devil Wears Prada 2 امتدادًا بصريًا لعالم الموضة الذي أسّسه الجزء الأول، لكنه في هذا الإصدار لا يكتفي بإعادة تقديم الأناقة الكلاسيكية، بل يعيد تفكيكها وإعادة بنائها وفق رؤية أكثر حداثة تعكس تحولات صناعة الأزياء خلال السنوات الأخيرة.

Read more »

عودة الأرشيف إلى الواجهة… حين تُترجم الإطلالة ذاكرة الموضةفي ظهور لافت خلال الجولة الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2، اختارت Simone Ashley أن تعيد إحياء قطعة أرشيفية من دار Chloé تعود إلى ربيع 2001، في خطوة تعكس تصاعد حضور الأزياء القديمة ضمن مشهد الموضة المعاصر.

Read more »

ماذا قالت «ليدي غاغا» عن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم «The Devil Wears Prada»؟استعان المخرج ديفيد فرانكل بعدد من النجوم الحقيقيين في الجزء الثاني من فيلم «The Devil Wears Prada»، من بينهم ليدي غاغا التي تظهر بشخصيتها الحقيقة ضمن أحداث الفيلم، حيث حصد العمل على تفاعل واسع من الجمهور.

Read more »