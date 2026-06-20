Dr. Orlando Rochas, a cardiologist, explains that only one type of chocolate can be considered beneficial for health, highlighting the scientific reasons behind it. He emphasizes that dark chocolate, with a cocoa content of 70-85%, can lower the risk of heart attacks and heart muscle damage, while also aiding in regulating blood pressure and cholesterol levels. Dr. Roman Britanitsky, a nutritionist, further explains that dark chocolate, rich in flavonoids, can help lower bad cholesterol and improve blood vessel health. However, he also stresses the importance of moderation in consuming dark chocolate, advising not to exceed the daily intake of 10 grams.

ويوضح السبب. أكد الدكتور أوريليو روخاس، اختصاصي أمراض القلب، أن نوعا واحدا فقط من الشوكولاتة يمكن اعتباره مفيدا للصحة، موضحا الأسباب العلمية التي تقف وراء ذلك.

وأوضح الدكتور أن الشوكولاتة التي يمكن اعتبارها مفيدة للصحة يجب أن تتوافر فيها ميزتان أساسيتان؛ الأولى أن تكون داكنة، والثانية أن تتراوح نسبة الكاكاو فيها بين 70 و85 بالمئة. وأشار إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تسهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء عضلة القلب، فضلا عن دورها في المساعدة على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ويُعزى ذلك إلى احتوائها على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، إضافة إلى قدرتها على تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الشرايين ووظائفها. ومع ذلك، شدد الطبيب على أهمية الاعتدال في تناول الشوكولاتة الداكنة، موصيا بألا تتجاوز الكمية المستهلكة 10 غرامات يوميا.

من جانبه، أوضح الدكتور رومان بريستانسكي، خبير التغذية، أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 بالمئة من الكاكاو تُعد مصدرا غنيا بالفلافونويدات، وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الأوعية الدموية. وأضاف أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي كذلك على نسب مرتفعة من المغنيسيوم، وهو عنصر يدعم وظائف الجهاز العصبي والعضلات، كما يسهم في تحسين جودة النوم. يشير الدكتور رومان بريستانسكي خبير التغذية، إلى أن الكثيرين يعتقدون أن الشوكولاتة ضارة للجسم وللصحة العامة.

لذلك، توضع أنظمة غذائية مختلفة وأساليب تقشفية للتخلي عن تناولها. تحتوي الشوكولاتة، أو على وجه التحديد الكاكاو، على العديد من المركبات النشطة المختلفة التي يمكن أن تثير تأثيرات دوائية داخل الجسم، مثل العقاقير الطبية. تعتبر الشوكولاتة الداكنة، أكثر أنواع الشوكولاتة فائدة للصحة، لأنها تحتوي على كمية قليلة من السكر، و نسبة عالية من الكاكاو. وفقا للدكتورة أناستاسيا كوستوماخا، خبيرة التغذية الروسية، تعتبر الشوكولاتة اكثر المنتجات الشهية انتشارا بسبب مكوناتها الطبيعية، وللحصول على هرمونات السعادة.

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Dark Chocolate Health Benefits Cardiovascular Health Blood Pressure Cholesterol Levels Flavonoids Magnesium

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