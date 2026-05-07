Saudi Team Successfully Separates Siamese Twins in Tanzania

The Saudi team successfully separated Siamese twins, Nansi and Nais, in Tanzania. The operation was performed at King Abdullah Specialist Hospital for Children in Riyadh, Saudi Arabia.

تمكن الفريق الطبي والجراحي المختص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم، من تحقيق إنجاز طبي جديد، بفصل التوأم الملتصق التنزاني "نانسي ونايس"، حيث أجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض.

وقال معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: "إنه بفضل الله وتوفيقه ثم جهود زملائي وزميلاتي أعضاء الفريق الطبي والجراحي تم فصل التوأم التنزاني (نانسي ونايس) بعد (16) ساعة ونصف عبر (10) مراحل". وأضاف معاليه: "أنه جرى تنفيذ العملية بمشاركة (35) من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة العظام للأطفال وبقية التخصصات المساندة، وذلك لضمان أعلى درجات الدقة والسلامة خلال جميع مراحل العملية".

واستذكر معاليه أن التوأم كانتا تلتصقان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد وتشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما أنهما يشتركان في الكبد والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج، والجهاز البولي والتناسلي مع وجود تشوه في الجهاز التناسلي الخارجي المشترك.

ولفت معاليه النظر إلى أن هذه العملية تُعد الثالثة لفصل توائم ملتصقة من تنزانيا رقم (71) ضمن سلسلة عمليات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي يمتد تاريخه لأكثر من (35) عامًا، وغطى (28) دولة، ودرس (157) حالة من مختلف أنحاء العالم؛ مما يؤكد دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، وذلك بدعم ورعاية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. من جانبهم عبر ذوو التوأم التنزاني امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على الرعاية الطبية الرفيعة التي حظي بها التوأم، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي لضمان نجاح العملية





