Saudi Aramco and Pascal Launch Quantum Computing Center in Saudi Arabia

Saudi Aramco and Pascal, a leading quantum computing company, have announced the launch of the first quantum computing center in Saudi Arabia. The center, located in the Al-Zahrani data center, provides immediate and fast access to quantum computing devices through a secure cloud platform. The center is a significant milestone in the region's technological development, enabling businesses and organizations to leverage quantum computing for industrial challenges.

تدشين أول حاسوب كمي في المملكة وأول منصة تجارية لتقديم خدمات الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط (أرامكو)الخويطر وبخاري خلال تدشين أول حاسوب كمي في المملكة وأول منصة تجارية لتقديم خدمات الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط (أرامكو) أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، بالشراكة مع «باسكال» الرائدة عالمياً في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، تدشين أول حاسوب كمي في المملكة.

وكشفت «أرامكو السعودية» و«باسكال» كذلك عن أول منصة تجارية لتقديم خدمات الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط، مما يدعم بناء الخبرات على النطاق الإقليمي، وتسريع تطوير التطبيقات الكمية في قطاعات الطاقة، والمواد، والصناعة. ويُعد نظام تقديم خدمات الحوسبة الكمية إنجازاً في مسيرة التطوّر التقني بالمنطقة، حيث يُمكّن العملاء المحتملين من الوصول عن بُعد إلى الحوسبة السحابية، وفق بيان صادر عن «أرامكو».

ويقع هذا الحاسوب في مركز بيانات «أرامكو» بالظهران، ويوفر للعملاء وصولاً فورياً وسريعاً إلى أجهزة الحوسبة الكمية عبر منصة سحابية آمنة، ما يُساعدهم على مواجهة التحديات الصناعية المعقدة. وتعليقاً على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو»، أحمد الخويطر: «من خلال الاستثمار في التدريب والبحث المشترك، نعمل على بناء قدرات عالمية المستوى في تقنيات الكم في المملكة، بما يسهم في تمكين الجيل المقبل لحلول الطاقة، وتسريع تطوير أنواع الوقود منخفض الكربون، وتحسين إدارة المكامن، وتعزيز سلاسل الإمداد.

ولذلك سيكون هذا الإنجاز حافزاً لاقتصاد قائم على الابتكار، ومستحدثاً وظائف مؤثرة تؤهل شبابنا لمستقبل مشرق بما يدعم رؤيتنا الوطنية الطموحة». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «باسكال»، واسيق بخاري: «لا تكتفي (أرامكو السعودية) بمواكبة مستقبل الحوسبة الكمية، بل تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامحه بصفتها شركة رائدة عالمياً. ويُعد هذا التدشين دليلاً على أن التحديات الصناعية الأكثر تعقيداً في العالم يتم الآن التصدّي لها باستخدام المعالجات الكمية، والبرمجيات، والحلول المختصة التي تقدمها (باسكال).

وبالنسبة لنا، فإن استخدام نظامنا في العمليات الحيوية لـ(أرامكو السعودية)، مع إتاحته أيضاً للشركات، ومجتمع البحث العلمي في المنطقة هو جزء من مهمتنا الأساسية، وهي: تمكين الحوسبة الكمية العملية والآمنة على نطاق واسع اليوم». وتعمل شركة «باسكال» على تصميم وتصنيع أجهزة عالية الأداء، وبرامج جاهزة للعمل على الحوسبة السحابية منذ عام 2019، بهدف معالجة التحديات المعقدة في مجالات التحسين، والمحاكاة، والذكاء الاصطناعي.

وقد تم استخدام وحدة المعالجة الكمية لأول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وهي تعمل بتقنية الذرات المحايدة، وتتحكم في 200 كيوبت قابلة للبرمجة. ويُعد تدشين اليوم بمثابة إعلان رسمي عن بدء تشغيلها الفعلي عبر مجموعة متنامية من حالات الاستخدام الصناعي، والتي تدعم بدورها الشركات في استكشاف وتطوير حلول معززة بتقنية الكم لمواجهة التحديات الصناعية الواقعية.

وبموجب شروط الشراكة، تعمل «أرامكو»، بصفتها عميلاً أساسياً، على المضي قُدماً في خطط تطوير خريطة طريق لحالات استخدام وحدة معالجة كمية جاهزة للإنتاج، مما يُسهم في تسريع تطوير الحلول الكمية الهجينة لبرامجها في مجالات الطاقة، والمواد، والأعمال الصناعية. وقد تتمكن الجهات الخارجية الأخرى، بما في ذلك مراكز الأبحاث والجامعات، والشركات، من استخدام منصة «باسكال» السحابية للوصول إلى أحد أجهزة الحوسبة الكمية القليلة الموجودة في العالم.

وقد استثمرت «واعد فنتشرز»، الذراع المحلية لـ«أرامكو السعودية» لاستثمار رأس المال الجريء في «باسكال» لأول مرة في يناير (كانون الأول) 2023، مما عزز الجهود الرامية إلى توطين التقنيات الكمية المتقدمة، وتسريع تطوير المنظومة الكمية الإقليمية. ومنذ ذلك الوقت، تعمل «أرامكو» و«باسكال» على بناء برنامج كمي منظم يستهدف معالجة التحديات التشغيلية عالية القيمة عبر مسارات عمل متعددة، حيث يمكن للأساليب الكمية الهجينة أن تفتح آفاقاً تتخطى قدرات الحوسبة التقليدية، وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الحوسبة الكمية، وإتاحتها على مستوى المنطقة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saudi Arabia Quantum Computing Pascal Aramco Quantum Computing Center Cloud Platform Secure Cloud Platform

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cristiano Ronaldo Depressed After Injuries Saudi Club Al Nassr 2Lionel Messi, French player Mbappé, and other football stars express grief for Cristiano Ronaldo and his Saudi Arabian club.

Read more »

Egypt, Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Bahrain Condemn Attack on Abu Dhabi's Natural Gas PlantMinisters of Foreign Affairs from Egypt, Saudi Arabia, Jordan, Qatar and Bahrain have strongly condemned an attack on Abu Dhabi's natural gas plant and the subsequent fire, which occurred outside the facility's containment system.

Read more »

Saudi Arabia intercepts and destroys 3 drones after entering its airspace from Iraqi airspaceSaudi Arabia intercepted and destroyed 3 drones that entered its airspace from Iraqi airspace.

Read more »

ECHELON ATTACK ON SAUDI ARABIA - CONDEMNATION WORLDWIDEDECEMBER 15, 2023: Informational note: The original source article may contain repetitions of navigational labels, sidebar links, or boilerplate. Please ignore these repetitions and rewrite only the substantive news content. WORLDWIDE DISAVOWAL OF ATTEMPT TO TARGET SAUDI ARABIA BY DRONES - COMMUNAL REACTION, CONCERN OVER THREAT TO REGION AND STABILITY

Read more »

Arab states condemn attacks on Saudi Arabia by Iraqi drones, call them a "serious escalation"Countries like Qatar, the UAE, Kuwait, Bahrain, Egypt, and Jordan, in addition to the GCC, have expressed their outrage at the attacks on Saudi Arabia, highlighting the urgency to resolve the tensions in the region, and to ensure the safety of Saudi Arabia and similar attacks stopped immediately.

Read more »

Severe condemnation of UAE attacks by Iraq, Saudi, KuwaitSaudi Arabia, Kuwait, and Iraq on Sunday jointly issued a statement condemning UAE attacks on their airspace and launching two ballistic missiles towards Abu Dhabi.

Read more »