Saudi Mathematics Team Achieves 6 International Medals in Balkan Mathematical Olympiad for Juniors

The Saudi mathematics team achieved 6 international medals in the 30th edition of the Balkan Mathematical Olympiad for Juniors, hosted by Romania.

حقق المنتخب السعودي للرياضيات 6 ميداليات دولية في النسخة الـ(30) من أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين (JBMO 2026)، الذي استضافته رومانيا خلال الفترة من 15 حتى 20 يونيو الجاري، بمشاركة 140 طالبًا وطالبة يمثلون 23 دولة.

تمكن الطلبة من حصد ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث ميداليات برونزية، حيث حقق الطالب حسين عبدالله آل عمران من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الميدالية الذهبية، فيما نال الميداليتين الفضيتين الطالب فارس محمد الكنهل من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والطالب أنور حسام غنيم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك. نال الميداليات البرونزية كل من الطالب جواد محمد الناصر من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، والطالب مؤمل سراج السيهاتي من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والطالب محسن ماهر خان من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المملكة في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين إلى 75 ميدالية دولية، موزعة على 12 ميدالية ذهبية، و28 ميدالية فضية، و35 ميدالية برونزية، منذ بدء مشاركاتها في الأولمبياد، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم. وجاء هذا الإنجاز بعد رحلة تأهيل علمية مكثفة خضع لها الطلبة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، شملت مراحل متعددة من التدريب المتخصص والمعسكرات التأهيلية والاختبارات العلمية المتقدمة؛ بهدف تنمية قدراتهم الرياضية وصقل مهاراتهم في حل المسائل المعقدة، وتمكينهم من المنافسة على أعلى المستويات الدولية





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