Saudi Biology Team wins 6 international medals in OIBO 2026 competition

The Saudi Biology Team achieved 6 international medals at the Open International Biology Olympiad (OIBO 2026), which was held in Sochi, Russia, from May 15 to 22, with the participation of around 100 students from 17 countries around the world. The Kingdom represented by the King Abdulaziz and His Men Foundation for Talent and Creativity"Mawhiba", in partnership with the Ministry of Education, participated in the Olympiad and came out victorious with 6 international medals.

حقق المنتخب السعودي للأحياء 6 ميداليات دولية في أولمبياد الأحياء الدولي المفتوح ( OIBO 2026 )، الذي أقيم بمدينة سوتشي في روسيا، خلال الفترة من 15 حتى 22 مايو الجاري، بمشاركة نحو 100 طالب وطالبة من 17 دولة حول العالم.

وفاز الطالب حمزة محمد باعيسى من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والطالب فؤاد حسين باجنيد من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، بميداليتين فضيتين، فيما نال كلٌ من إلياس فوزي عصلوب وطه أرشد كدوائي من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وحسين شاهين آل رضي من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، وفاطمة علي المسلمي من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، ميداليات برونزية. وتشارك المملكة في الأولمبياد ممثلةً بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع"موهبة", بالشراكة مع وزارة التعليم, ارتفع رصيدها في هذه المسابقة, إلى 8 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية, في إنجاز يعكس حضورها الفاعل في المحافل العلمية الدولية, ويؤكد جودة برامج التأهيل التي تقدمها "موهبة" للطلاب الموهوبين





