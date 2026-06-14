Saudi Schools Launch End-of-Term Exams, Set 3 Key Success Criteria

The Saudi Ministry of Education has launched the end-of-term exams for the second semester of the academic year in public and private schools across the country. The exams are designed to assess students' knowledge and skills in various subjects and to determine their progress towards the next grade.

انطلقت، اليوم (الأحد)، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم العام للبنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية. وحددت لائحة تقويم الطالب 3 شروط رئيسية تجعل الطالب ناجحاً، ويتنقل للصف التعليمي الذي يليه في العام الدراسي الجديد، هي: الحصول على درجة النهاية الصغرى 50%، الحصول على النسبة الشرطية 20 درجة من درجة الاختبار التحريري «نهاية العام الدراسي» في المواد التي تقوم بها تقويماً ختامياً، أداء الاختبار نهاية كل فترة دراسة.

وأوضحت أن الطالب يعد مكملاً في الدور الأول ويحق له دخول الدور الثائي أو بديلة إذا لم يحقق شروط النجاح في مادة أو أكثر، ويعد الدور الثاني الفرصة الأخيرة لنجاحه في العام الدراسي. مشيرة إلى أنه يجرى اختبار الدور الثاني للطالب المكمل أو المتغيب دون عذر عن اختبار نهاية الفترة الدراسية من 60 درجة للفترة الدراسية، التي أكمل فيها، تمثّل مجموع الدرجة المخصصة للاختبارات القصيرة واختبار نهاية الفصل محتفظاً بـ 40 درجة المخصصة لبقية أدوات التقويم، على أن يجرى اختبار الدور الثاني للطالب المغيب بعذر عن اختبار نهاية الفترة الدراسية من 40 درجة للفترة الدراسية التي أكمل فيها محتفظا درجة أعمال الفترة 60 درجة.

وفيما يتعلق بالمواد الدراسية (ذات الجانيين) التي تشتمل على تطبيقات عملية أو شفية يكون تقويم الطالب فيها مستمراً وبشكل دوري خلال الفترة الدراسية، إذ يرصد للطالب نهاية الفترة الدراسية مجموع ما تحصل عليه، عند إكماله في المادة يختبر في الدور الثاني في التطبيقات العملية أو الشفهية و الاختبار التحريري وبنفس الدرجة المخصصة لكل أداة تقويم. خصص عدد من إدارات التعليم هاتفاً إرشادياً لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات، وتتلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات.

وأكدت وزارة التعليم على المدارس ضرورة تسخير جميع الإمكانات؛ لضمان أداء الطلاب اختباراتهم بكل يسر، وتوفير بيئة خالية من القلق والتوتر مع التعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تعيق سير الاختبارات، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة، واستثمار أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوّق، وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات لتسهيل أداء اختباراتهم





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Saudi Education End-Of-Term Exams Success Criteria Second Semester Next Grade

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