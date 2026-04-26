SRMG تطور قناة “الثقافية” السعودية بمحتوى مبتكر وتقنيات حديثة

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن خطط شاملة لتطوير قناة “الثقافية” السعودية، تشمل محتوى مبتكراً وتقنيات حديثة، بهدف تعزيز مكانة المملكة الثقافية.

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام ( SRMG ) عن خطط طموحة لتطوير قناة “الثقافية” السعودية، وذلك بعد فوزها بعقد تشغيل وإدارة القناة التابعة ل وزارة الثقافة السعودية . وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها الثقافية على المستويين المحلي والدولي، ودعم النهضة الثقافية التي تشهدها البلاد.

أكدت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـ SRMG، أن المجموعة تولي أهمية قصوى لهذه المسؤولية، وتعتبر الفوز بالعقد تتويجاً لجهودها المستمرة في تطوير وتوسيع نطاق أعمالها الإعلامية، وتنويع مصادر الدخل مع الحفاظ على جودة ومصداقية المحتوى الذي تقدمه. وأضافت أن SRMG ستسخر كافة مواردها الإعلامية والتحريرية والتقنية لتقديم تجربة مشاهدة عصرية ومبتكرة، وتعزيز الحضور الرقمي للقناة، مع التركيز على توظيف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لفهم احتياجات الجمهور وتطوير المحتوى بما يلبي تطلعاتهم.

وتشمل خطط التطوير الشاملة لقناة “الثقافية” إعادة هيكلة المعالجات التحريرية، وتوسيع نطاق المحتوى ليشمل مختلف جوانب الثقافة السعودية الغنية والمتنوعة، من التراث العريق إلى الإبداعات المعاصرة. وستركز البرامج الجديدة على تسليط الضوء على المواهب السعودية في مختلف المجالات الثقافية، وتعزيز الحوار الثقافي بين الأجيال، وتقديم محتوى يساهم في بناء هوية وطنية قوية. كما ستولي القناة اهتماماً خاصاً بإنتاج محتوى يتناسب مع اهتمامات مختلف شرائح الجمهور، بما في ذلك الشباب والمرأة، وتقديم برامج تفاعلية تشجع على المشاركة والتعبير عن الآراء.

وسيتم إطلاق الشبكة البرامجية المطورة تدريجياً اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، مع الإعلان عن تفاصيلها الكاملة في نهاية شهر أغسطس. وتهدف هذه الخطط إلى جعل قناة “الثقافية” منصة إعلامية رائدة تعكس التنوع الثقافي للمملكة، وتعزز حضورها على الساحة الدولية. من جانبه، أعرب مالك الروقي، المدير العام لقناة “الثقافية”، عن اعتزازه بهذه المرحلة الجديدة، وأكد أن القناة تعمل على تقديم محتوى ثقافي متجدد يعكس طموحات المرحلة، ويواكب تطلعات الجمهور.

وأضاف أن خطة التطوير تتضمن إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة، وتعزيز جودة الإنتاج، وتبني أساليب سرد عصرية مدعومة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الهدف هو الارتقاء بتجربة المشاهدة وتوسيع نطاق الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. وأكد الروقي أن قناة “الثقافية” ستظل ملتزمة بتقديم محتوى ثقافي أصيل يعكس الهوية الوطنية، ويسهم في تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب.

وتعتبر هذه الخطط خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في أن تصبح مركزاً ثقافياً عالمياً، وتعزيز دور الثقافة في التنمية المستدامة. وستعمل SRMG على الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الإنتاج الإعلامي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي، بما يساهم في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التنافسية العالمية للمملكة





