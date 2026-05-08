Syrian Government Releases Detainees from SDF in Hwasaka

The Syrian government has released a group of detainees from the SDF (Syrian Democratic Forces) in the town of Hwasaka, in the north-eastern part of the country. This release is part of the implementation of the agreement reached between the Syrian government and the SDF in January.

الخطوة تأتي بإشراف الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في الحسكة ضمن تنفيذ اتفاق يناير بين الحكومة السورية وتنظيم قسد، وفق مديرية إعلام الحسكة. وصل دفعة من موقوفي تنظيم قسد، الجمعة، إلى مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، تمهيدا للإفراج عنهم، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة والتنظيم نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت مديرية إعلام الحسكة، عبر فيسبوك، إن دفعة من الموقوفين المنتسبين لقسد وصلت إلى منطقة الميلبية جنوب مدينة الحسكة تمهيدا للإفراج عنهم، بإشراف الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة، وتنفيذا لاتفاق 29 كانون الثاني. وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل مع قسد (واجهة تنظيم داعش الإرهابي)، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وفتح مرحلة جديدة من الاندماج ضمن مؤسسات الدولة.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع قيادات من قسد في دمشق، لبحث استكمال عملية دمج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة. وأفادت قناة الإخبارية السورية حينها بأن الشرع استقبل قائد قسد مظلوم عبدي، والقيادية في التنظيم إلهام أحمد، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، والمبعوث الرئاسي زياد العايش. وفي 13 أبريل الماضي، أعلن متحدث الفريق الرئاسي في سوريا أحمد الهلالي الإفراج عن 1500 معتقل من سجون قسد على أربع دفعات، في إطار تنفيذ اتفاق يناير.

وقال الهلالي، في تصريحات ل الإخبارية السورية، إن ملف الموقوفين لدى قسد ملف إنساني، مشيرا إلى أن قسد ماضية في مرحلة الاندماج مع الدولة، وهو ما ينعكس على إدارة مراكز الاحتجاز في المنطقة. وكانت تقديرات تشير إلى وجود آلاف المعتقلين في سجون قسد التي كانت موزعة بين محافظات الحسكة والرقة ودير الزور (شرقي وشمال شرقي سوريا)، إذ احتجزهم التنظيم خلال سنوات سيطرته على المنطقة لأسباب تتعلق بالولاء للدولة السورية أو معارضة سياسات الإدارة الذاتية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Syrian Government SDF Detainees Release Agreement January

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israeli Police Arrest Two Civilians on Suspicion of Illegal Border CrossingTwo Syrian civilians were arrested in northern Israel after crossing the border into Syria illegally. Meanwhile, Turkish authorities reported the return of over 40,000 Syrians to their homeland since the regime's collapse. The German Interior Minister suggests possible repatriation for some Syrian refugees, while UN Security Council President Ammar Jamaa highlights the importance of UN Resolution 2254 for a peaceful future in Syria. The US reaffirms its support for the Syrian transition process.

Read more »

'تاس': الخطوط الجوية السورية تخطط لاستئناف رحلاتها إلى موسكوتخطط شركة 'الخطوط الجوية السورية' Syrian Airlines لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين دمشق وموسكو بحلول نهاية الشهر الحالي، حسبما نقلت وكالة 'تاس' عن ممثل للشركة.

Read more »

منير الفقير: قسوة سجن صيدنايا وتجارب الاعتقال في سورياAawsat publishes an interview with Munir al-Faqir, a Syrian engineer and one of the founders of the Association of Prisoners and Disappeared of Sednaya Prison, who shares his harrowing experiences of imprisonment in various Syrian detention centers. Al-Faqir describes the psychological trauma and the pervasive atmosphere of fear that permeated his time in Sednaya, a notorious prison known for its brutality. He details the widespread practice of extortion and bribes that enabled some prisoners to secure their release, shedding light on the systemic corruption within the Syrian security apparatus.

Read more »

بحث السيسي وماكرون Developments in Gaza and Syrian CrisisDiscussed during a phone call between President Abdel Fattah el-Sisi of Egypt and President Emmanuel Macron of France were developments in the Gaza Strip, ceasefire agreements, and the situation in Syria. President Sisi outlined Egypt's efforts to ensure full implementation of the ceasefire agreement in Gaza, including the exchange of prisoners and detainees, as well as the delivery of humanitarian aid to the Strip. He emphasized the need for the international community to fulfill its responsibilities to support the two-state solution, which he sees as essential for restoring stability in the region.

Read more »

الملك تشارلز يزور مطعم عماد الأرنب في لندن ويثني على مهارات اللاجئين السوريين في بريطانيازار الملك تشارلز، الأربعاء، الطاهي السوري عماد الأرنب في مطعمه «عماد سيريان كيتشان (Imad’s Syrian Kitchen)» الواقع في منطقة سوهو بوسط لندن قبل أيام من قدوم شهر

Read more »

تشارلز مغرم بالباذنجان بكل وصفاتهزار الملك تشارلز، الأربعاء، الطاهي السوري عماد الأرنب في مطعمه «عماد سيريان كيتشان (Imad’s Syrian Kitchen)» الواقع في منطقة سوهو بوسط لندن قبل أيام من قدوم شهر

Read more »