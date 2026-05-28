Successful Hajj Management by Saudi Arabia in 2026

The global media has highlighted the success of Saudi Arabia in managing the Hajj this year 2026. The massive gathering of pilgrims, exceeding 1.7 million, is considered a logistical success, with the pilgrims successfully performing the basic rituals, including the impressive gathering on Mount Arafat and the symbolic stoning of the Jamarat in Mina, despite the scorching summer heat and the complex regional geopolitical situation.

NEWS TEXT: سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على نجاح المملكة العربية السعودية في إدارة حج هذا العام 2026، حيث ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن التجمع الضخم للحجاج الذي تجاوز عددهم أكثر من 1.7 مليون حاج، يمثل نجاحاً لوجستياً كبيراً، حيث أدى الحجاج مناسك الحج الأساسية بنجاح، بما في ذلك التجمع المهيب على جبل عرفات ورمي الجمرات الرمزي في منى، وذلك بسلاسة رغم حرارة الصيف الشديدة والظروف الجيوسياسية الإقليمية المعقدة.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إحدى الصحف العريقة في أمريكا، إنه على الرغم من الصراعات الإقليمية المستمرة، استضافت المملكة بنجاح تدفقاً هائلاً من الحجاج. وأضافت أن السعودية تمكنت بكل جدارة من إدارة التدفق الهائل لنحو 1.7 مليون حاج ومعتمر، مع تعزيز دفاعاتها الجوية في خضم الحرب الإيرانية الأوسع نطاقاً والصراعات بالوكالة.

من جانبها، أكدت هيئة الإذاعة البريطانية أن المملكة العربية السعودية نجحت في استضافة أكثر من 1.7 مليون حاج لموسم الحج، مبينة أن المملكة نسقت هذا التجمع الضخم بأمان على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية وحرارة الصحراء الصيفية اللاهبة. وركزت بي بي سي في تغطيتها على جهود المملكة في تخفيف الحرارة، حيث أكدت قيام المملكة بنشر مئات من وحدات التبريد وأنظمة الرذاذ ومحطات المياه لحماية الحشود التي تتحرك بين مكة المكرمة ومنى وجبل عرفات.

وأضافت: "من أجل إدارة سعة الخيام وضمان الوصول إلى وسائل النقل المكيفة والمراكز الطبية، نجحت المملكة العربية السعودية في الحد من تدفق الحجاج غير النظاميين الحاصلين على تأشيرات سياحية". بدورها ركزت محطة CNN الأمريكية على نجاح القوات المتكاملة من قوات جوازات الحج والوكالات البلدية في الحفاظ على معايير أمنية صارمة، حيث أفاد الحجاج بشعور عام عالٍ بالأمان على الرغم من الخلفيات الجيوسياسية الإقليمية المعقدة.

أما محطة CBS الأمريكية فركزت على تكنولوجيا إدارة الحشود، حيث تستخدم السعودية الذكاء الاصطناعي وشبكات التتبع الآلية لتوزيع المؤن بسلاسة مثل الغذاء والماء والسكن. بدورها أشادت وكالة الأنباء الوطنية الإندونيسية أنتارا بالحكومة السعودية لجهودها الحثيثة في تجهيز المرافق ووسائل النقل للحجاج في موسم الحج لعام 2026. وقال مدير الأخبار في أنتارا، فيرغاندي برايودانتورو: "أُعرب عن تقديري للحكومة السعودية لجهودها الحثيثة في تجهيز المرافق ووسائل النقل".

وأشار إلى أن خط السكة الحديد فائق السرعة قد حسّن بشكل ملحوظ من نقل الحجاج من جدة إلى مكة المكرمة. وأضاف: "لقد أسهم خط سكة حديد الحرمين السريع بشكل كبير في نقل حجاج عام 2026 من جدة إلى مكة المكرمة، حيث خدم حتى الآن ما يقرب من 800 ألف راكب".

وتحدث صحف باكستانية منها صحيفة Nation عن إشادة الحجاج بمستوى عالمي من أماكن الإقامة والطعام والنقل والمرافق الرقمية، كما تطرقت الصحيفة إلى إدارة حافلات الحجاج القادمة من خارج المشاعر المقدسة حيث نجحت منظومة النقل السعودية في إدارة وتوجيه أكثر من 41 ألف حافلة تنقل الحجاج من الخارج خلال موسم الحج 1447هـ. وأضاف أنه تم تنفيذ خطط تشغيلية متكاملة لتنظيم حركة النقل وضمان وصول الحجاج بسلاسة من مداخل مكة المكرمة إلى أماكن إقامتهم في مختلف أنحاء المدينة.

ونُفّذت عمليات التوجيه من خلال فرق ميدانية مدربة ومجهزة بأجهزة لوحية ذكية متصلة بأنظمة رسم خرائط جغرافية متطورة. وأوضحت أن النظام الرقمي مكّن من مراقبة وتتبع الحافلات في الوقت الفعلي من نقاط الوصول وحتى وصول الحجاج إلى أماكن إقامتهم بأمان





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saudi Arabia Hajj Pilgrims Logistical Success Mount Arafat Jumarat Mina Summer Heat Regional Geopolitical Situation Logistical Challenges Technological Solutions Infrastructure Development Security Measures Crowd Management Transportation Accommodation Food And Water Supply Medical Facilities Digital Infrastructure Smart City Solutions Climate Control Water Management Air Quality Management Urban Planning Public-Private Partnership International Cooperation Regional Stability Global Tourism Sustainable Development Climate Change Mitigation Climate Change Adaptation Climate Change Resilience Climate Change Mitigation Strategies Climate Change Adaptation Strategies Climate Change Resilience Strategies Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Strategies Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Projects Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Programs Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Policies Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Policies And Programs Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Policies And Projects Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Projects Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Programs Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Projec Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra Climate Change Mitigation Adaptation And Resilience Initiatives And Policies And Progra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 26 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 26 مايو 2026 | Anadolu

Read more »

رد فعل والدة لامين جمال عند استدعائه لمنتخب إسبانيا (فيديو)أعن لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني لائحة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم 2026.

Read more »

ألفاريز يطارد إنجازاً استثنائياً مع الأرجنتين في المونديالواصل الأرجنتيني خوليان ألفاريز ترسيخ مكانته كأحد أهم عناصر منتخب الأرجنتين قبل انطلاق كأس العالم 2026.

Read more »

جمهورية تشيكيا تعود للمونديال بطموح بلوغ الدور الثاني في مجموعة متوازنةتخوض جمهورية تشيكيا منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

Read more »

البوسنة والهرسك تعود إلى المونديال بطموح بلوغ الأدوار الإقصائيةتخوض البوسنة والهرسك منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2026 لكرة القدم.

Read more »

قطر تبحث عن أول فوز تاريخي في مونديال 2026تخوض قطر منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2026 في كرة القدم.

Read more »