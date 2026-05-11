Sudan's War Toll Tops 880 Dead

The death toll in Sudan's conflict between forces loyal to two rival claimant states has reached 880 killed.

قُتل ما لا يقل عن 880 شخصا بين شهري يناير وأبريل الماضيين، نتيجة هجمات نفذتها طائرات مسيّرة تابعة لطرفي الحرب في السودان، بحسب بيانات محدثة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقال تورك، في بيان، إن 'المجتمع الدولي بات أمام إنذار واضح، فبدون تحرك عاجل، يقترب هذا النزاع من دخول مرحلة جديدة أشد فتكا'. المسلحه أصبحت حاليا السبب الرئيسي في سقوط الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن الضربات بالمسيّرات تسببت في نحو 80 بالمئة من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالحرب. تقارير أفادت بمقتل 26 مدنيا إثر ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منطقة القوز في جنوب كردفان ومحيط مدينة الأبيض في شمال كردفان في الثامن من مايو الجاري.

نبه المسؤول الأممي إلى أن المدنيين يواجهون خطر موجات نزوح جديدة مع احتمال تصاعد العمليات العسكرية، لا سيما في مدينتي الأبيض والدلنج الخاضعتين لسيطرة الجيش في جنوب كردفان. كما أشار إلى أن تصاعد أعمال العنف قد يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، في وقت تواجه فيه مناطق عدة، بينها كردفان، مخاطر متزايدة من المجاعة وانعدام.

تلفت الانتباه إلى أن الطائرات المسيّرة أسهمت في استمرار العمليات القتالية خلال موسم الأمطار، الذي كان يؤدي في السابق إلى تراجع العمليات البرية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تدفق الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة المتطورة، إلى أطراف النزاع في السودان. وقال تورك إن 'المجتمع الدولي بات أمام إنذار واضح، فبدون تحرك عاجل، يقترب هذا النزاع من دخول مرحلة جديدة أشد فتكا'.

