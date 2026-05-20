Student Engineers Qualify for Digital Entrepreneurship Forum for Graduation Projects 2026

A group of female students majoring in Computer Engineering and Networks have been nominated to participate in the Innovation and Digital Entrepreneurship Forum for Graduation Projects 2026. The students' projects have successfully met the standards of excellence and innovation adopted by the forum to select the best participating projects.

20 مايو 2026 - 17:03 | آخر تحديث 20 مايو 2026 - 17:03تأهلت طالبات تخصص هندسة الحاسب والشبكات ضمن قائمة أفضل مشاريع التخرج المرشحة للمشاركة في ملتقى الابتكار وريادة الأعمال الرقمية لمشاريع التخرج 2026، في إنجاز أكاديمي يعكس تميز الكفاءات الوطنية الشابة وقدرتها على تقديم حلول تقنية واعدة.

وشمل الترشيح المهندسات: شوق مشهور، وناصرة عبدالرحمن، وسدين صابر، ونادية محمد، وفدوى محمد، ووجن مكي، وغدي القحطاني، بعد نجاح مشاريعهن في استيفاء معايير التميز والابتكار التي يعتمدها الملتقى لاختيار أفضل المشاريع المشاركة. ويأتي هذا الترشيح تتويجاً للجهود العلمية والعملية التي بذلتها الطالبات خلال رحلتهن الأكاديمية، وامتداداً لدعم بيئات التعليم والابتكار للمواهب الشابة وتمكينها من الإسهام في التحوّل الرقمي وريادة الأعمال، وسط تطلعات بأن تشكل هذه المشاريع إضافة نوعية تسهم في خدمة المجتمع وتطوير الحلول التقنية المستقبلية





