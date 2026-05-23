Student Turns Small Farm into Profitable Mango Orchard

A young student from Saba province, Saudi Arabia, has transformed his small farm into a thriving mango orchard, producing over 200 mango trees of various varieties and types. He attributes his success to his passion for agriculture and the guidance he received from his grandfather, who was a former agriculture director.

لم يأتِ لقب «المزارع الصغير» الذي حظي به الطالب حسن ضياء أحمد عبادي من فراغ؛ فالعزيمة والشغف الموروث عن الأجداد قاداه، رغمًا عن صغر سنه، إلى تحويل أرضه في محافظة صبيا، وخلال 4 سنوات فقط، إلى مزرعة منتجة ومكتفية تضم أكثر من 200 شجرة مانجو بمختلف الأصناف والأنواع.

رافق صحيفة «الوطن» المزارع الصغير في جولة ميدانية بفعاليات «حصاد المانجو 2026» بـواجهة صبيا، حيث يبرز حسن كأصغر مزارع مشارك في الكرنفال. يقف حسن، الطالب في الصف الأول الثانوي، متفقدًا محصوله بزهو وثقة، ويقول: «بين أشجار المانجو أقف كل مساء لأتابع نضج الثمار وأضبط شبكات الري بالتنقيط التي تعلمت هندستها من ورش وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن تجارب المزارعين الخبراء. لقد ورثت حب الأرض والزراعة من جدي الذي شغل منصب مدير الزراعة سابقاً، وكان ولا يزال مزارعًا ملهمًا لي».

ويضيف حسن بنبرة ملؤها الاعتماد على الذات: «لم أنتظر أحدًا ليبدأ بالنيابة عني؛ فالأرض موجودة والخبرة تنتقل بالممارسة اليومية. اليوم أقطف ثمرة تعب امتد لأربع سنوات، والجميل أن مشاركتي في هذه الفعالية توجت بتشريف ولقاء سمو أمير منطقة جازان، الذي شجعني بكلماته الأبوية الطيبة، إلى جانب الدعم المعنوي والخبرات التي حظيت بها من كبار المزارعين».

لا يرى «المزارع الصغير» نفسه مجرد بائع لفاكهة موسمية؛ بل يحمل طموحًا تجاريًا يهدف إلى تمديد موسم المانجو في جازان عبر تنويع الأصناف، وفتح آفاق جديدة للأسر المنتجة والمصانع الصغيرة. والأهم من ذلك كله، يسعى حسن إلى إيصال رسالة عملية لأبناء جيله بأن الزراعة مشروع استثماري عالي الربحية إذا أُدير بوعي ومعرفة. ويوجه حسن نصيحة لشباب جيله قائلا: «الزراعة لم تعد خيارًا ثانويًا، بل هي فرصة حقيقية لبناء مشروع مستقل بدخل ثابت.

لا تنتظر الوظيفة المكتبية، بل اصنع وظيفتك بيدك وابدأ من أرضك فهي لن تخذلك أبدًا. أنصح كل شاب يملك قطعة أرض، ولو بمساحة صغيرة، أن يبدأ بـ 20 شجرة فقط؛ يتعلم، يجرب، يخطئ، ويصحح مساره. ومع توفر التقنيات الحديثة اليوم، كأنظمة الري الذكية، التسميد العضوي، والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبح كل شيء أسهل بكثير».

يؤكد حسن أن سر النجاح في عالم المانجو يكمن في تنويع الأصناف والتحلي بالصبر خلال أول سنتين من عمر الشتلات، مشيرًا إلى أن العائد المالي يبدأ في التدفق ويتضاعف مع كل موسم جديد، مؤكدًا معادلة أصيلة: «الشاب الذي يبدأ مبكراً، يكبر مشروعه وتكبر مزرعته معه». تأتي قصة حسن الملهمة لتعكس تحولًا لافتًا في وعي شباب منطقة جازان، حيث تعود الأرض لتكون مساحة حية للإنتاج، الابتكار، والريادة، لا مجرد إرث يُحفظ؛ مبرهنة على أن الشغف إذا اقترن بالمعرفة والعمل الجاد، يصنع مزارعًا قد يكون صغيرًا في عمره، لكنه بالتأكيد كبير ومؤثر في عطائه وأثره





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agriculture Mango Orchard Student Success Story Zakat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russian Authorities Report 10 Deaths and 11 Missing Students in Ukrainian Drone Attack on Starobilsk DormitoryThe Russian authorities appointed in the Luhansk Republic announced that the death toll from the Ukrainian drone attack on a student dormitory in the city of Starobilsk has risen to 10 people, while the search continues for 11 missing individuals under the rubble. The attack, which targeted a building that housed about 86 students aged between 14 and 18 years, led to the deaths and injuries of dozens, including children.

Read more »

Egyptian Authorities Investigate Small Boat Carrying Palestinian Flag Near CoastA small boat carrying the Palestinian flag was found near the Egyptian coast, raising widespread debate. The boat was found to be empty and carrying humanitarian aid, food, and water for children, as well as medical supplies. The incident sparked discussions on social media about the true nature of the boat and whether it was part of a humanitarian convoy to Gaza or a commercial vessel.

Read more »

Student from Saudi Arabia achieves global first place in ISEF 2026 under 'computational biology and bioinformatics' categoryA Saudi student, Mohammed bin Nasser Al-Asmari, has achieved the top spot in an international science fair, representing his country in the field of computational biology and bioinformatics.

Read more »