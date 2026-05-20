صحيفة الإندبندنت ذكرت أن محطة Radio Caroline الإذاعية البريطانية بثت عن طريق الخطأ خبر وفاة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث. بعد بث الخبر الكاذب توقف بث المحطة الإذاعية لمدة 15 دقيقة. ثم عاد المذيعون إلى البث واعتذروا عن الخطأ. وقدّم بيتر مور، الرئيس التنفيذي للمحطة، اعتذارا للملك تشارلز الثالث وجميع المستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الخطأ. اعتلى تشارلز الثالث عرش بريطانيا في 8 سبتمبر 2022، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، 70 عاما و7 أشهر. وأقيم حفل تتويج الملك في 6 مايو 2023 في دير وستمنستر londن. والملك الحالي من مواليد 14 نوفمبر عام 1948، وهو يخضع حاليا لبرنامج علاجي مستمر إثر تشخيص إصابته بـ مرض السرطان في فبراير 2024، إلا أن وضعه الصحي المستجد يتسم بالاستقرار والتحسن التدريجي؛ حيث صرّح الملك بنفسه مؤخرا بأنه أصبح في"الجانب الأفضل" من رحلة التعافي والتغلب على المرض.

