‘بلدي+’ يطلق خريطة تفاعلية لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ

‘بلدي+’، الشركة الرائدة في تطوير المدن الذكية والتحول الرقمي في المملكة، أعلنت عن تنفيذ حزمة من التحديثات الرقمية والمكانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447هـ. شملت التحديثات تحديث أكثر من 11.8 ألف معلم وموقع بهدف تسهيل تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود خلال الموسم، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

خارطة تفاعلية عبر بلدي للاستدلال على مواقع الذبح المرخصة أعلنت ‘ بلدي+ ’ تنفيذ حزمة من التحديثات الرقمية والمكانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447هـ، شملت تحديث أكثر من 11.8 ألف معلم وموقع؛ بهدف تسهيل تنقل ضيوف الرحمن و رفع كفاءة إدارة الحشود خلال الموسم، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتضمنت الأعمال تدقيق البيانات المكانية وتحديثها للمواقع والمعالم الحيوية داخل مكة والمشاعر، بما يدعم تحسين تجربة الوصول والتنقل، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج. وطورت ‘بلدي+’ خدمات الخرائط الرقمية عبر رصد وتحديث مسارات النقل الترددي بإجمالي يتجاوز 990 كيلومترًا، مع توفير بيانات لحظية لجداول وسائل النقل؛ لتمكين الحجاج من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة وكفاءة.

وأطلقت المنصة تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد لمداخل المسجد الحرام ومخارجها، ومسارات المشاة، وجسر الجمرات، بما يسهم في دعم سهولة التنقل وتحسين تجربة الوصول داخل المشاعر المقدسة قبل وأثناء أداء المناسك. وشملت التحديثات مراجعة وتحديث مواقع المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الهلال الأحمر والمرافق العامة، إلى جانب ربط مخيمات الحجاج ببيانات الحملات المعتمدة؛ لتسهيل الوصول إليها عبر أسرع المسارات المتاحة.

وتوفر الخرائط الرقمية تحديثات لحظية لحالات الطرق والتحويلات المرورية، وربطها بغرف التحكم لدى الجهات الشريكة؛ لدعم سرعة الاستجابة واستباق الازدحام، وتعزيز كفاءة إدارة الحركة والحشود في المواقع ذات الكثافة العالية. وفي جانب الخدمات البلدية، أتاحت المنصة إصدار التصاريح الموسمية للمنافذ المؤقتة، وطلبات إسكان الحجاج، والشهادات الصحية، إلى جانب تعزيز أعمال الرقابة الميدانية عبر منصتَي ‘ممتثل’ و’عدسة بلدي’، بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة؛ بما يسهم في رفع الامتثال وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ ‘بلدي’ ياسر العبيدان: ‘نعمل على توفير بيانات مكانية دقيقة ومحدثة بشكل لحظي؛ لتمكين ضيوف الرحمن من الوصول إلى الخدمات والتنقل بكفاءة عالية خلال موسم الحج، ضمن منظومة تكاملية مع الجهات الشريكة’. وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات تطوير المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات البلدية، من خلال توظيف البيانات المكانية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ للإسهام في رفع جودة تجربة ضيوف الرحمن في أحد أكبر التجمعات البشرية على مستوى العالم





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بلدي+ تطوير المدن الذكية تحول الرقمي خرائط رقمية مسارات النقل الترددي تسهيل تنقل ضيوف الرحمن رفع كفاءة إدارة الحشود خدمات الخرائط الرقمية تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد مواقع المعالم الحيوية حالات الطرق والتحويلات المرورية بيانات لحظية لجداول وسائل النقل مخططات الطرق والتحويلات المرورية جداول وسائل النقل لحظية خدمات البلدية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رئيس مجلس الوزراء يرى مسارات تنفيذ خطط موسم الحج 2016، وتحديث التعاون مع الإمارات وقطر- (جدة)The King Salman, may God preserve him, chairing the meeting chaired by the Council of Ministers today in Jeddah. In the beginning of the session, the Council of Ministers reviewed the plans to be implemented during the Hajj season this year 1447, including the integration and coordination of various state agencies, the service of visitors to Mecca, the coordination of services, the development of all services, the coordination of human resources, technology and organizational capabilities in Makkah, Al-Madinah Al-Munawwarah and Al-Hijr, to raise operational readiness and improve visitor experience. The Council also assessed the efforts of the Interior Ministry and other government agencies, as well as the Hajj Committee to facilitate the arrival of pilgrims from their countries.In addition, the Council of Ministers discussed the issue of cooperation with the UAE and Qatar, as well as the latest regional developments and international efforts to maintain the security and stability of the region.

Read more »

تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى خمس دقائق خلال موسم حج 1447 هـأكد الشيخ د.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على أعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، على تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر إلى 15 دقيقة، فيما قلصت مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى خمس دقائق، وذلك بتوجيه من الوزارة لتحسين ظروف الحجاج.

Read more »

مجموعة stc تكفّل جاهزيتها لنمو temporada حجّة 1447 هـ وتحسين جودة الخدمةشركة stc بالقطاع الخاص للتحول الرقمي، أكملت تجهيزاتها لمرير الحج 1447هـ، وذلك بتخصيص خطة تشغيلية متكاملة لتحسين كفاءة الشبكة وتوسيع نطاق التغطية في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة. تضمنت هذه الجهود تحسين البنية التحتية واستخدام أحدث التقنيات والحلول الذكية، لتوفير خدمة اتصال موثوقة وآمنة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

Read more »