Return of 1.5 million pilgrims in 2026, via 17 international gateways

The chief of the Saudi National Land Transport Police, Lt.-General Saleh Al-Marbeh has highlighted that more than 1.5 million pilgrims from outside the country have crossed into the country, with the number of visitors via the air being 1.471 million pilgrims.

22 مايو 2026 17:11كد قائد قوات الجوازات بالحج اللواء د. صالح المربع وصول اكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة وكان نصيب المنافذ الجوية 1.471 مليون حاج ونصيب المنافذ البرية اكثر من 45.1 الف حاج والبحرية اكثر من 6.4 الف حاج.

الاوضح اللواء المربع في كلمته بمؤتمر قيادات امن الحج انه جرى التوسع في مبادرة طريق مكة هذا العام لتشمل 10 دول يتم تقديم الخدمة فيها عبر 17 منفذا دوليا وتضم دول: المغرب اندونيسيا والماليزيا وباكستان وبنغلادش وكول كوت ديفوار والمالديف والسنغال وبروناي دار السلام وهي ما يوازي 30% من إجمالي الحجاج القادمين لأداء المشاعر. اضاف اللواء المربع that الأجهزة التقنية سهلت إجراءات سفر الحجاج مستعرضًا المحور التنفيذي الأول لقيادة الجوازات المرتكز على استقبال ضيوف الرحمن بفرق محترفة ومؤهلة تتحدث بعدة لغات بالتزامن مع التوسع في استخدام الأجهزة المتنقلة واللوحية لتسهيل إجراءات السفر وتسريع توافد الحجاج.

والمحور الثاني المعني بإحكام السيطرة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين أكد تواجد اللجان الإدارية ذات الصفة شبه القضائية في مواقع مراقبة مختلفة لتنفيذ الجزاءات المقررة فورًا وتتضمن العقوبات مصادرة وسيلة النقل المخالفة بناءً على حكم قضائي صادر وتنفيذ عقوبة التشهير بحق الناقلين المخالفين للأنظمة. وشكر اللواء المربع بالتعاون الاستراتيجي مع هيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا لتقديم ودعم الأنظمة التقنية المتقدمة في كل المواقع والمنافذ فضلًا عن نشر فرق مخصصة وتطوعية تعنى بتقديم المساندة والدعم والإرشاد الميداني المباشر للحجاج في المشاعر.





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saudi Arabia Pilgrimage Pilgrims Journey Transportation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الزمالك يحسم المنافسة الشرسة ويتوج بطلاً للدوري المصريتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للموسم الجاري 2025 - 2026 بعد صراع ثلاثي شرس حتى اللحظات الأخيرة.

Read more »

النفط يتراجع بقوة.. برنت يهبط لأدنى مستوى له منذ 8 مايوانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في يوليو 2026 في بورصة ICE بلندن إلى ما دون 103 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 8 مايو 2026، وفقا لبيانات التداول.

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 22 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 22 مايو 2026 | Anadolu

Read more »

ابتداء من 24 مايو الجاري.. تفعيل 'المواقف المدارة المجانية' في حيّي التعاون والازدهار بالرياضبهدف تسريع وتيرة خطة 'مواقف الرياض' التوسعية لعام 2026 الهادفة إلى تنظيم الوقوف داخل الأح

Read more »

تبخرت أموالها في دقائق.. عرض «سياحي» يوقع خليجية في فخ مرعبقبل ساعات قليلة من حجز رحلتها الصيفية لعام 2026، تلقت سيدة خليجية عرضاً سياحياً «لا...

Read more »

Saudi Biology Team wins 6 international medals in OIBO 2026 competitionThe Saudi Biology Team achieved 6 international medals at the Open International Biology Olympiad (OIBO 2026), which was held in Sochi, Russia, from May 15 to 22, with the participation of around 100 students from 17 countries around the world. The Kingdom represented by the King Abdulaziz and His Men Foundation for Talent and Creativity"Mawhiba", in partnership with the Ministry of Education, participated in the Olympiad and came out victorious with 6 international medals.

Read more »