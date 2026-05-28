Pakistan in a Tight Spot as Trump Demands It Sign US-Israel Peace Accords

Pakistan finds itself in a delicate position as President Donald Trump demands it sign peace accords with Israel, as part of a potential deal to end the war with Iran. On Monday (25 May 2025), Trump said that any agreement to end the war with Iran must include the inclusion of countries like Saudi Arabia, Pakistan, and Qatar in the Abraham Accords, which were brokered by the US during his first term in 2020. He added that it is 'absolutely mandatory' for all these countries, at the very least, to sign the Abraham Accords. The decision will depend on the course of action taken by Saudi Arabia regarding this issue, as Pakistan has close ties with Riyadh, including economic, military, and security ties. The US is Pakistan's largest export destination and a major supplier of foreign exchange, which is crucial for Pakistan's struggling economy. The war with Iran has disrupted Pakistan's energy supplies, leading to a sharp increase in fuel prices. The prospect of ending the war is therefore crucial for Pakistan, but Trump's demands regarding the Abraham Accords are controversial, as they would involve recognizing Israel and potentially undermining Pakistan's stance on the Palestinian cause.

تجد باكستان نفسها في مأزق حرج وسط أحدث المطالب التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسلام آباد، والتي يدعوها فيها إلى التوقيع على اتفاقيات أبرهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك كجزء من صفقة محتملة لإنهاء الحرب مع إيران.

يوم الاثنين (25 أيار/مايو 2025) بأن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران يجب أن يشمل انضمام دول مثل المملكة العربية السعودية وباكستان وقطر إلى اتفاقيات أبرهام، التي رعاها الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى في عام 2020.

"بعد كل العمل الذي أنجزته الولايات المتحدة في محاولة لجمع قطع هذا اللغز شديد التعقيد، ينبغي أن يكون إلزامياً على جميع هذه الدول، كحد أدنى، أن توقع على اتفاقيات أبرهام". وأضاف:"الدول المعنية بالمناقشة هيعلى ضرورة أن تقوم المملكة العربية السعودية وقطر بالتوقيع على الاتفاقيات فوراً، وأن"تحذو بقية الدول حذوهما". مع العلم أن اثنين من الدول المذكورة قد وقعت سابقاً. واتفاقيات أبرهام سلسلة من الاتفاقيات الثنائية رعتها الولايات المتحدة، وتهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.

وقد وُقّعت الاتفاقيات الأولى في 15 أيلول/سبتمبر 2020، بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وبين إسرائيل والبحرين. رفض بعض المسؤولين الباكستانيين هذا المطلب، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي رد فعل إجماعي أو قاطع، سواء من جانب الحكومة أو من جانب المؤسسة العسكرية النافذة في البلاد. تؤدى إسلام آباد دوراً محورياً كوسيط لإنهاء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ففي شهر نيسان/أبريل الماضي، نجحت في إقناع الولايات المتحدة بوقف الهجمات على إيران.

وتواصلوقد حظي دورها كوسيط بإشادة ترامب في عدة مناسبات، حيث وصف الرئيس الأمريكي كلا من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف بأنهما من"المفضلين" عنده. قال رضا رومي، المحلل السياسي، لـ DW:"إن فوائد الانضمام إلى اتفاقيات أبرهام حقيقية، ولكنها مُبالغ فيها سياسياً. إذ يمكن لباكستان أن تحظى بحظوة دبلوماسية في واشنطن وبعض الدول الخليجية، كما قد تلوح في الأفق فرص اقتصادية أو تكنولوجية". غير أن رومي أشار إلى أن هذه الخطوة قد تنطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة لباكستان.

وشدد قائلاً:"قد تضر هذه الخطوة بموقف باكستان تجاه القضية الفلسطينية، وتُذكي مزيداً من التوتر معولا تعترف إسلام آباد بإسرائيل، كما لا تربطها بها أي علاقات دبلوماسية. ومع ذلك، حصلت في الماضي بعض الاتصالات غير الرسمية بين الجانبين، حسب بعض المصادر. وأكد رضا رومي:"ما لم يتحقق تقدم ملموس نحو إقامة دولة فلسطينية، فإن التطبيع سيبدو أقرب إلى الاستسلام منه إلى ممارسة الاستقلالية الاستراتيجية. وفي الوقت الراهن، يُرجح أن تفوق التكاليف المترتبة على ذلك المكاسب المرجوة".

إن قرار باكستان، سواء بالانضمام إلى اتفاقيات أبرهام من عدمه، سيعتمد في نهاية المطاف على المسار الذي ستتخذه المملكة العربية السعودية بشأن هذه القضية؛ إذ تربط بين إسلام آباد والرياض علاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية وثيقة، كما يحظى السعوديون، بصفتهم حماة أقدس المواقع الإسلامية، بتقدير كبير لدى غالبية الباكستانيين. ووفقا لرومي، فإن"مبادرة المملكة العربية السعودية بالتحرك أولاً من شأنها أن تجعل النقاش حول هذا الأمر أيسر بالنسبة لباكستان، وإن لم تجعله سهلاً تماماً".

وأضاف:"بإمكان إسلام آباد أن تستخدم قرار الرياض بمثابة غطاء سياسي، لا سيما وأن باكستان غالبا ما تُواءم سياستها تجاه منطقة غير أن المحلل يرى أن هذه الخطوة ستظل، رغم ذلك أمرا معقداً بالنسبة لباكستان:"إن باكستان ليست ملكية عربية، فتركيبتها السياسية الداخلية، ووجود الأحزاب الدينية، والبيئة الإعلامية السائدة، فضلاً عن الارتباط الوجداني العميق لدى الرأي العام بالقضية الفلسطينية، كلها عوامل تجعل من مسألة التطبيع أمراً أكثر تعقيداً. صحيح أن مبادرة الرياض بالتحرك أولاً قد تفتح الباب، ولكنها لن تمنح بشكل تلقائي إسلام آباد ممراً آمناً للعبور من خلاله".

ويرى المحللون أنه حتى لو أقدم حلفاء الرئيس السابق ترامب، مثل المملكة العربية السعودية وباكستان، على اتخاذ خطوات نحو نوع من التطبيع مع إسرائيل، فإن ذلك قد لا يحدث بين عشية وضحاها، كما أنه سيكون مشروطاً. وفي هذا السياق، صرحت مليحة لودهي، الخبيرة في الشؤون الدولية والسفيرة الباكستانية السابقة لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لـ DW بأن إسلام آباد لن تنظر في هذا الأمر إلا"في حال تم إقامة دولة فلسطينية"، وذلك في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017، اعترف ترامب رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلن أن السفارة الأمريكية ستُنقل من تل أبيب إلى القدس.

وقد يكون لمعارضة ترامب ثمن تدفعه إسلام آباد؛ إذ ترتبط باكستان بعلاقات اقتصادية وعسكرية عميقة مع الولايات المتحدة، وهي علاقات تساعدها في الحفاظ على التوازن الجيوسياسي مع خصمها الإقليمي اللدود وجارتها، الهند. ولا تزال الولايات المتحدة الوجهة التصديرية الأكبر لباكستان، مما يجعلها عنصراً حيوياً كمصدر للعملات الصعبة اللازمة لاقتصاد البلاد المتعثر. كما تدرك إسلام آباد أن واشنطن تتمتع بنفوذ كبير على المؤسسات النقدية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي.

لقد تسببت الحرب مع إيران في تعطل إمدادات الطاقة الباكستانية، حيث ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد منذ اندلاع الصراع. وبالنسبة لباكستان، يُعد إنهاء هذه الحرب في أقرب وقت أمراً حيوياً، غير أن مطالب ترامب المتعلقة ب"اتفاقيات أبرهام"، والمرتبطة بسياق الحرب معوتدرك السلطات الباكستانية أن"رد الفعل العنيف سيكون خطيراً للغاية".

وذلك وفقاً لما ذكره المحلل السياسي رضا رومي، وأوضح أن"الأحزاب الدينية، والجماعات الإسلامية، وقطاعات من وسائل الإعلام اليمينية، وحتى الفاعلين السياسيين الرئيسيين، سيصورون الاعتراف على أنه خيانة للقضية الفلسطينية وللالتزامات الإيديولوجية لباكستان





Trump Threatens to Strike Oman Over Iran TensionsPresident Trump has threatened to attack Oman if it attempts to control the strategic Strait of Hormuz with Iran, adding the Gulf Arab nation to a list of 15 countries he has threatened or attacked since taking office, including Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Venezuela, and Yemen.

Washington Tests Influence in Caucasus Amid Armenia and Georgia TensionsThe U.S. is testing its influence in the Caucasus region, particularly in Armenia and Georgia, amid tensions between the two countries and the broader geopolitical landscape. The region, strategically located between Russia, Turkey, Iran, and the Black Sea, has become a testing ground for the U.S. administration's ability to leverage diplomacy for long-term gains. The visit of U.S. Secretary of State, Marco Rubio, to Yerevan and his signing of a strategic partnership agreement and a memorandum on critical minerals with Armenian Foreign Minister, Ararat Mirzoyan, is a clear indication of Washington's desire to diversify its energy and mineral supply routes away from Russia and Iran.

إسرائيل تأمر بإخلاء مناطق واسعة في جنوب لبنان وتوسع عملياتها العسكريةأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمناطق واسعة في جنوب لبنان، declaring them combat zones ahead of new strikes against Hezbollah, urging residents to move north of the Zahrani River. This is the largest evacuation order since the ceasefire took effect on April 17, covering about 14% of Lebanese territory. The military issued nine evacuation warnings in the past 24 hours, raising fears of a major escalation along the Israel-Lebanon border and potential mass displacement. Earlier Wednesday, Israel struck the city of Tyre, one of the largest cities in southern Lebanon, followed by airstrikes. Residents filmed the attacks in terror. Hezbollah claimed its fighters clashed with Israeli forces and accused Israel of violating the ceasefire. The escalation follows Prime Minister Benjamin Netanyahu's announcement to expand ground operations after Hezbollah drone attacks on Israeli forces and civilians. Many residents, including those already displaced from other parts of southern Lebanon, find themselves without a clear destination.

الجيش الإسرائيلي يجدد استهداف بنية حزب الله التحتية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النارأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه مجدداً البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان قرب مدينة صور، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ منتصف أبريل. كما اعترض مقذوفاً جوياً مشتبه به فوق جنوب لبنان. هذا التصعيد comes amidst preparations for new military talks between Lebanon and Israel in Washington, and as Israel expands its combat zone south of the Litani River. Additionally, the Lebanese government, led by Nawaf Salam, vows to build a strong and just state amid the escalation.

US Military Targeted with Commercial Location Data for AttacksThe US military has been targeted with commercial location data for attacks, according to reports received by military officials. The reports indicate that enemy forces are exploiting commercially available location data to target or monitor US military personnel in conflict zones.

Israeli Airstrike on Beirut: Precision Strike on Ali Hussein, Hezbollah Missile Unit Leader, as US Warns Against Attacks on CapitalThe Israeli military conducted a 'precise' airstrike on Beirut on Thursday, targeting a house in the Souk el-Shoofaat neighborhood, south of the Lebanese capital. The strike was reportedly carried out in response to a request from US President Donald Trump to avoid launching 'large-scale' attacks on Beirut. The Israeli military also claimed that the strike targeted Ali Hussein, the leader of Hezbollah's missile unit, as part of an attempt to assassinate him. However, a US official stated that there is no US ban on Israeli assassinations of Hezbollah leaders, indicating the possibility of further precise strikes. Meanwhile, the US has expressed concern about the potential destruction of buildings in Beirut and has urged Israel to avoid targeting the capital.

