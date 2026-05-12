President Trump Praises Renovations at White House, Unveils New Hallway and Security Measures

President Trump praised the renovations at the White House during a speech to law enforcement leaders, joking that the building was in a 'bad' state before his second term. He also unveiled a new hallway and security measures.

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بالتغييرات التي يجريها على البيت الأبيض، وذلك أثناء مخاطبته حشداً من قيادات أجهزة إنفاذ القانون، حيث مازح الحضور بإطلاق وصف "بذيء" على حالة المبنى قبل توليه فترة ولايته الثانية.

وقال ترامب خلال كلمته التي ألقاها من حديقة الورود التي خضعت للتجديد: "إذن، نحن مجتمعون هنا الليلة، وهذا أمر مثير، لأن هذا المكان لم يكن يحظى بالعناية اللائقة، لقد قالت لي زوجتي (ميلانيا): عليك أن تتصرف بوقار يليق بالرئاسة، لذا لا تستخدم الألفاظ البذيئة ولن أفعل ذلك". وأضاف: "في الأحوال العادية، كنت سأصفه بأنه مرحاض قذر، لكنني لا أريد أن أقول ذلك الآن". وكان ذلك قبل أن يستعرض بالتفصيل التغييرات التي أجراها منذ ذلك الحين على "بيت الشعب" هذا.

وقال: "لقد أصبح هذا المكان الآن في قمة الروعة، بما في ذلك الأحجار الجديدة والجميلة التي أضفنا إليها. لقد دفعتُ تكاليفها من مالي الخاص. كل تلك الأحجار، وكل تلك التفاصيل المختلفة التي أضفناها؛ إننا نعيد البيت الأبيض إلى سابق عهده وتألقه". واستطرد: "قضيتُ وقتاً طويلاً في العمل على ترميم هذا البيت وإعادته للحياة، لأنه كان في حالة سيئة للغاية، كانت تلك الجدران في حالة مروعة، إنني أنظر إليها الآن...

انظروا إليها، إنها مثالية. كان الجص يتساقط منها؛ كان المنظر فظيعاً، إنه البيت الأبيض؛ ويجب أن يبدو مذهلاً بحق". وأشار ترامب إلى قاعة الاحتفالات الرئاسية التي يقوم ببنائها حالياً، معلناً أنها ستكون "أجمل قاعة احتفالات في العالم أجمع". وذكر: "لن تروا شيئاً يضاهيه أبداً، كما أنها ستكون آمنة للغاية؛ ستكون قاعة احتفالات تتمتع بأعلى درجات الأمان".

وأضاف: "الزجاج المستخدم فيها شديد السُمك، إذ يبلغ سُمكه نحو ست بوصات (حوالي 15 سنتيمتراً). ومع ذلك، عندما تنظر من خلاله، يمكنك الرؤية بوضوح تام وكأن الزجاج غير موجود أصلاً". وإدارة ترامب تعرض "مكافأة" مقابل معلومات "تُفضي إلى تعطيل الحرس الثوري"





