President Trump Appoints Bill Polt as Director of the CIA

President Trump has re-appointed Bill Polt as the Director of the CIA, sparking discussions about the future of the American intelligence community. Polt, who currently serves as the Director of the Federal Housing Finance Agency, will be in charge of the CIA for a period of up to 210 days without Senate confirmation, until the November elections. He will also continue to oversee the eighteen agencies that make up the intelligence community while holding his current positions at Fannie Mae and Freddie Mac.

NEWS TEXT: أعاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعيين بيل بولت مديراً بالوكالة للاستخبارات الوطنية فتح النقاش داخل واشنطن بشأن مستقبل مجتمع الاستخبارات الأمريكي، بعدما أسند المنصب إلى مسؤول قادم من قطاع تمويل الإسكان.

يحق لبولت شغل المنصب لمدة تصل إلى 210 أيام من دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ، ما يتيح له البقاء في موقعه حتى انتخابات التجديد النصفي / Reuters أعلن ترمب الثلاثاء تعيين بولت، الذي يشغل منصب مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، مديراً بالوكالة للاستخبارات الوطنية، في خطوة أثارت انتقادات من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسبب افتقاره إلى الخلفية الاستخباراتية المطلوبة للمنصب. وبموجب القوانين الأمريكية، يحق لبولت شغل المنصب لمدة تصل إلى 210 أيام من دون الحاجة إلى تصديق مجلس الشيوخ، مما يتيح له البقاء في موقعه حتى انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي يسعى الجمهوريون خلالها إلى الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس.

وضحت ترمب أن بولت سيحتفظ بمسؤولياته الحالية على رأس الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، إضافة إلى رئاسة مجلسي إدارة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، بالتوازي مع إشرافه على الوكالات الثماني عشرة التي يتألف منها مجتمع الاستخبارات الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن بولت يمتلك خبرة واسعة في إدارة الملفات الحساسة والأسواق المالية، مشيراً إلى إشرافه على أصول تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار ضمن مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك".

ورغم ذلك، سيصبح بولت مسؤولاً عن تنسيق عمل أبرز الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، على الرغم من عدم امتلاكه أي خبرة سابقة في مجالات الاستخبارات أو الأمن القومي. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إن بولت قد يواجه صعوبات في الحصول على موافقة المجلس إذا قرر ترمب ترشيحه للمنصب بصورة دائمة بعد انتهاء فترة التكليف المؤقت.

في المقابل، انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشارلز شومر القرار، واصفاً بولت بأنه "شخصية حزبية متشددة", معتبراً أن من يوجه اتهامات سياسية غير مثبتة لخصومه لا ينبغي أن يتولى مسؤولية حماية الأمن القومي الأمريكي. ويخلف بولت تولسي غابارد، التي شغلت منصب مديرة الاستخبارات الوطنية منذ فبراير/شباط 2025، وأعلنت الشهر الماضي مغادرتها المنصب اعتباراً من 30 يونيو/حزيران.

وبحسب تقارير إعلامية، جاء رحيلها على خلفية خلافات مع البيت الأبيض، فيما أكدت غابارد أن قرارها مرتبط بالتفرغ لرعاية زوجها بعد تشخيص إصابته بالسرطان. ويشترط القانون الذي أنشأ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عام 2004 أن يتمتع أي مرشح للمنصب بخبرة واسعة في قضايا الأمن القومي. ويتولى مدير الاستخبارات الوطنية تنسيق عمل 18 وكالة ومؤسسة استخباراتية أمريكية، من دون أن يضطلع بدور تنفيذي مباشر في عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية السرية.

في هذا السياق، قالت بيث سانر، النائبة السابقة لمدير الاستخبارات الوطنية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية يفترض أن يؤدي دور "الزيت الذي يحافظ على تدفق شرايين مجتمع الاستخبارات ويزيل العوائق التي تعرقل عمله". وأضافت أن غياب هذا الدور يدفع الوكالات المختلفة للعودة إلى العمل داخل قنواتها المنعزلة، الأمر الذي يرفع احتمالات وقوع إخفاقات استخباراتية.

برز بولت خلال العام الماضي بوصفه أحد أكثر الشخصيات المقربة من ترمب نشاطاً في ملاحقة خصومه السياسيين، إذ دعم فتح تحقيقات ووجّه اتهامات تتعلق باحتيال مزعوم في قروض الرهن العقاري ضد عدد من الشخصيات الديمقراطية البارزة، من بينهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والسيناتور عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، إضافة إلى ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن. ويشترط القانون الذي أنشأ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عام 2004 أن يتمتع أي مرشح للمنصب بخبرة واسعة في قضايا الأمن القومي.

ويتولى مدير الاستخبارات الوطنية تنسيق عمل 18 وكالة ومؤسسة استخباراتية أمريكية، من دون أن يضطلع بدور تنفيذي مباشر في عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية السرية. في هذا السياق، قالت بيث سانر، النائبة السابقة لمدير الاستخبارات الوطنية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية يفترض أن يؤدي دور "الزيت الذي يحافظ على تدفق شرايين مجتمع الاستخبارات ويزيل العوائق التي تعرقل عمله".

وأضافت أن غياب هذا الدور يدفع الوكالات المختلفة للعودة إلى العمل داخل قنواتها المنعزلة، الأمر الذي يرفع احتمالات وقوع إخفاقات استخباراتية. ويشترط القانون الذي أنشأ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عام 2004 أن يتمتع أي مرشح للمنصب بخبرة واسعة في قضايا الأمن القومي. ويتولى مدير الاستخبارات الوطنية تنسيق عمل 18 وكالة ومؤسسة استخباراتية أمريكية، من دون أن يضطلع بدور تنفيذي مباشر في عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية السرية.

في هذا السياق، قالت بيث سانر، النائبة السابقة لمدير الاستخبارات الوطنية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية يفترض أن يؤدي دور "الزيت الذي يحافظ على تدفق شرايين مجتمع الاستخبارات ويزيل العوائق التي تعرقل عمله". وأضافت أن غياب هذا الدور يدفع الوكالات المختلفة للعودة إلى العمل داخل قنواتها المنعزلة، الأمر الذي يرفع احتمالات وقوع إخفاقات استخباراتية. بعد تهديدات بقصف ضاحية بيروت





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President Trump Bill Polt CIA American Intelligence Community Senate Confirmation November Elections

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