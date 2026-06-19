Organization calls for ban on predictive policing systems based on risk assessment

The report by Amnesty International reveals how predictive policing systems based on risk assessment infringe upon international human rights laws and should be prohibited. It also highlights the negative impacts of these systems on individuals and communities, including the potential for discrimination, violation of privacy, and harm to vulnerable populations. The study emphasizes the need for transparency, scientific rigor, and unbiased decision-making in the design and implementation of these systems to ensure they do not perpetuate or exacerbate existing social and economic inequalities.

قالت منظمة العفو الدولية إن استخدام السلطات العامة لأنظمة التنميط على أساس المخاطر في مسائل إنفاذ القانون والضمان الاجتماعي والهجرة يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب حظره.

وتظهر الدراسة كيف تؤثر هذه الأنظمة على حقوق الناس وتقدم أدلة علمية وقانونية يمكن استخدامها للطعن في استخدام الدول والكيانات الأخرى لهذه الأنظمة. غالبًا ما تستخدم هذه الأنظمة لتحديد المجرمين المحتملين قبل ارتكاب أي جريمة وتزداد أتمتة التقييمات بناءً على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت الدراسة التأثيرات التمييزية والاستخدام غير الموضوعي لهذه الأنظمة على الرغم من أنها تروج بأنها أداة موضوعية.

وقد تضر هذه الأنظمة بحقوق الإنسان الأخرى مثل حقوق المحاكمة العادلة والخصوصية وحماية البيانات والضمان الاجتماعي ومستوى معيشي لائق والصون الكامل لكرامة الإنسان. يجب اللجوء إلى أساليب غير موثوقة ومتحيزة للتنبؤ بالسلوكيات المعقدة مثل ارتكاب الجريمة أو الاحتيال في الضمان الاجتماعي بدلًا من المطالبات الاحتيالية. يجب الحظر على استخدام هذه الأنظمة ويجب تصميم خوارزمية موضوعية أو محايدة للتنميط على أساس المخاطر. يجب أيضًا العمل على تحسين الصحة العلمية لنماذج التنميط على أساس المخاطر.

يجب تجنب استخدام البيانات الاجتماعية السابقة للتنبؤ بمن سيرتكب جريمة مثل الاحتيال ويجب تجنب استخدام هذه الأنظمة لتبرير استخدامات غير موضوعية للمجتمعات والأفراد المهمشين. يجب العمل على تحسين الصحة العلمية لنماذج التنميط على أساس المخاطر ويجب تجنب استخدام البيانات الاجتماعية السابقة للتنبؤ بمن سيرتكب جريمة مثل الاحتيال ويجب تجنب استخدام هذه الأنظمة لتبرير استخدامات غير موضوعية للمجتمعات والأفراد المهمشين.

يجب العمل على تحسين الصحة العلمية لنماذج التنميط على أساس المخاطر ويجب تجنب استخدام البيانات الاجتماعية السابقة للتنبؤ بمن سيرتكب جريمة مثل الاحتيال ويجب تجنب استخدام هذه الأنظمة لتبرير استخدامات غير موضوعية للمجتمعات والأفراد المهمشين. يجب العمل على تحسين الصحة العلمية لنماذج التنميط على أساس المخاطر ويجب تجنب استخدام البيانات الاجتماعية السابقة للتنبؤ بمن سيرتكب جريمة مثل الاحتيال ويجب تجنب استخدام هذه الأنظمة لتبرير استخدامات غير موضوعية للمجتمعات والأفراد المهمشين





AmnestyAR / 🏆 18. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Predictive Policing Risk Assessment Discrimination Privacy International Human Rights Laws Transparency Scientific Rigor Unbiased Decision-Making

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزير الخارجية الإيراني يدعو للحوار مع دول الخليج بعد التفاهم مع الولايات المتحدةCalls for dialogue with Gulf states following Iran-US understanding brokered by Pakistan, aimed at ending hostilities and reopening Hormuz Strait.

Read more »

بزشكيان يؤكد التزامه بتوجيهات خامنئي بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدةعلق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على الرسالة التي وجهها المرشد الأعلى علي خامنئي للشعب الإيراني، مؤكداً التزامه بتوجيهاته فيما يتعلق بالمفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة. وأشار بزشكيان إلى أن رسالة خامنئي حددت مسؤولية جميع الأطراف المؤثرة في عملية التفاوض، وأعرب عن ثقته في تحقيق النصر مع الاهتمام الأقصى بملفات المفاوضات. من جانبه، كان خامنئي قد وضح في رسالته أن موافقته على توقيع مذكرة التفاهم came based on the commitment presented by President Pezeshkian as head of the Supreme National Security Council to safeguard the rights of the Iranian people and the resistance front.

Read more »

Lebanese Refugees Begin Returning to Their Homes and Towns in South Lebanon Amid Israeli StrikesThe news text highlights the beginning of the return of Lebanese refugees to their homes and towns in south Lebanon, despite the widespread destruction caused by Israeli strikes. The text also mentions the challenges faced by the Lebanese government in assessing the damage to the country's infrastructure and the persistence of Hezbollah in maintaining its weapons, despite calls for disarmament.

Read more »