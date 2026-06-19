Toldosi Gabard, the last director of the National Intelligence Agency, revealed classified documents accusing Anthony Fauci, the former director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, of funding high-risk gainful employment research at the Wuhan Institute of Virology in China with taxpayer money and participating in a coordinated smear campaign to discredit the leak theory. The documents also accuse Fauci of perjury before Congress, coordinating with law enforcement officials to prepare misleading reports, and subjecting analysts and intelligence officers to pressure and threats to keep quiet about the information.

في بيانها الأخير كمديرة للاستخبارات الوطنية الأميركية، رفعت تولسي غابارد السرية عن وثائق رسمية تتهم أنتوني فاوتشي بتمويل أبحاث "كسب الوظيفة" في معهد ووهان بأموال دافعي الضرائب، والمشاركة في تعتيم منظم لإسقاط فرضية التسرب المخبري، مع الإشارة إلى عفو رئاسي استباقي من جو بايدن.

كشفت تولسي غابارد، في آخر أيام توليها منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، عن وثائق رُفعت عنها السرية تتضمن اتهامات خطيرة للدكتور أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية. وتزعم الوثائق أن فاوتشي وجّه تمويلاً من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لأبحاث فيروسية عالية الخطورة تُعرف ب"أبحاث كسب الوظيفة" داخل معهد ووهان للفيروسات في الصين، مؤكدةً أن هذه الأبحاث أسهمت في التسرب المخبري الذي أشعل جائحة كوفيد-19.

تتجاوز الاتهامات الواردة في الوثائق مسألة التمويل، إذ تتهم فاوتشي ب"الإدلاء بشهادة كاذبة" أمام الكونغرس، والتنسيق مع مسؤولين في أجهزة الأمن لإعداد تقارير استهدفت إسقاط فرضية التسرب المخبري وتشويه سمعة الباحثين الذين تبنّوها. كما تشير الوثائق إلى أن محللين واستخباراتيين تعرضوا لضغوط وتهديدات وإنهاء خدمة بسبب محاولتهم الكشف عن هذه المعطيات. وعلّقت غابارد على الإفراج عن الوثائق بقولها:"لقد انتهى زمن التستر"، واصفةً الخطوة بأنها انتصار للشفافية.

يُشار إلى أن الرئيس السابق جو بايدن أصدر، قبيل مغادرته البيت الأبيض في يناير 2025، عفواً رئاسياً استباقياً لفاوتشي يحميه من أي ملاحقات قضائية مستقبلية. ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من فاوتشي على هذه الوثائق





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