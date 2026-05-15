National Platform Jadarāt Announces Largest Wave of Employment in 2026

The national platform Jadarāt announced a significant wave of employment in 2026, with over 13,400 job opportunities for Saudi men and women. The jobs were distributed across government, semi-government, and private sectors, covering vital specialties such as medicine, aviation, technology, and logistics services.

15 مايو 2026 - 14:05 شهدت منصة 'جدارات' الوطنية هذا الأسبوع واحدة من أضخم موجات التوظيف حيث تم الكشف عن أكثر من 13,400 وظيفة مخصصة للسعوديين والسعوديات موزعة بين القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص لتشمل تخصصات حيوية كالطب والطيران والتقنية والخدمات اللوجستية.

تصدرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة المشهد الحكومي بطرح عشرات الوظائف التخصصية في مدن عدة (الرياض وجدة والظهران ونجران وغيرها). وشملت القائمة تخصصات طبية دقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب والأورام والعناية المركزة بالإضافة إلى وظائف للصيادلة وأخصائيي المختبرات والأشعة لدعم الكوادر الوطنية في المستشفيات العسكرية. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف: وظائف في الجودة والهندسة والإنتاج. هيئة الطيران المدني: وظائف في الامتثال الرقمي ومعايير جودة المطارات.

المفاجأة الكبرى كانت في نشاط القطاع الخاص الذي طرح وحده 13,401 وظيفة وجاء توزيعها الجغرافي ليعكس حيوية المناطق:منطقة الرياض: المرتبة الثانية بـ 2,927 وظيفة (التقنية والتمويل والهندسة). المنطقة الشرقية: 1,473 وظيفة (قطاعات الطاقة والصناعة). توعدت الوظائف المعروضة عبر 'جدارات' لتناسب حديثي التخرج وأصحاب الخبرات الطويلة مما أعاد المنصة لقمة اهتمامات الباحثين عن العمل في المملكة. ويأتي هذا التدفق الكبير ليعكس تسارع خطط التوطين والنمو الاقتصادي الواسع الذي تشهده مختلف مناطق المملكة





