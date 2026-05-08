NEWS TEXT IN ARABIC

أشار الخبراء في"تليغرام" على أن التحديث الجديد يركز على أدوات الإشراف على التعليقات والاستبيانات التي ينشرها المستخدمون، بالإضافة إلى توسيع قدرات محرر النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تسهّل هذه الميزة الجديدة للمسؤولين عن القنوات في"تليغرام" عملية حذف التعليقات والإعجابات التي تضعها"البوتات" بشكل جماعي تحت رسائل المستخدمين على المنشورات، وحظر الحسابات الآلية المشتركة بالقنوات، إذ يمكن لصاحب القناة إزالة هذه التفاعلات بسرعة وحظر حسابات الحسابات الآلية ببضع نقرات فقط. حصل"تليغرام" مع التحديث على ميزة جديدة تسهل على المستخدمين إمكانية"فلترة" استطلاعات الرأي التي ينشرونها عبر حساباتهم وقنواتهم، حيث يمكن تقييد التصويت للمستخدمين من دول معينة، أو لمشتركين معينين من حسابات مشكوك في أمرها، وذلك لمكافحة التلاعب بنتائج الاستطلاعات.

أصبح بإمكان مستخدمي"تليغرام" إنشاء أنماطهم الخاصة لتنسيق النصوص عبر المحرر المدعم بالذكاء الاصطناعي، ومشاركتها مع الآخرين، لتتناسب مع سياقات مختلفة من المحادثات الرسمية إلى غير الرسمية. أصبح التحديث الجديد متاحا لمستخدمي"تليغرام" عبر الهواتف والأجهزة الذكية، لكن القائمين على التطبيق لم يصرحوا بشكل رسمي بعد عما إذا كان التحديث يحمل ميزات إضافية. حذرت هيئة بريطانية رسمية من أن عصابات الاتجار بالبشر تستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية بشكل متزايد للعثور على الضحايا، وتجنيدهم، والتحكم بهم بسهولة أكبر.

تستعد Lenovo لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات وميزات تجعله من أفضل الأجهزة المحمولة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية. ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل أوقفت إنتاج حاسب Mac mini بسعة تخزين 256 غيغابايت، والذي كان يباع في متاجرها بسعر 599 دولارا. أُظهرت دراسة أجراها مركز ARC الاجتماعي التابع لجامعة"نيو ساوث ويلز" بسيدني أن الذكاء الاصطناعي قادر على استعادة بيانات شخصية عن شخص ما





