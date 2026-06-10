MENA: Saudi Arabia Continues Efforts to Empower Persons with Disabilities

The Kingdom of Saudi Arabia has reaffirmed its commitment to enhancing and protecting the rights of persons with disabilities, enabling them to actively participate and contribute to various aspects of development through a comprehensive legal and institutional framework based on the principles of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).

أكدت المملكة مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة والمستدامة في مختلف مجالات التنمية، من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة تستند إلى مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة في المؤتمر التاسع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP19) زهير بن محمد الزومان، خلال أعمال المؤتمر المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. أكد أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت جزءًا من الإطار التشريعي في المملكة، مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية في هذا المجال تُوجت بصدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2023م، بما ينسجم مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المجتمع عبر برامج التأهيل والتدريب، وتحفيز سوق العمل على استيعابهم والاستفادة من قدراتهم، إلى جانب تعزيز الإطار المؤسسي من خلال إنشاء وتفعيل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تضطلع به الجهات الوطنية ذات العلاقة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، من أدوار داعمة لتعزيز حقوق هذه الفئة. أبان مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة أطلقت عددًا من البرامج والمبادرات الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها برنامج «مواءمة» الذي يهدف إلى تعزيز العدالة والاندماج الكامل لهم، وقياس التزام المنشآت بذلك، والإسهام في رفع جودة حياتهم واستقلاليتهم.

وأوضح أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفعت من (7.7%) في عام 2016م إلى (14.7%) في عام 2025م، متجاوزةً المستهدف البالغ (13.4%)، بما يعكس التقدم المتسارع الذي تحققه المملكة في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. لفت إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في مجالات الاتصالات والتقنية والتحول الرقمي أسهم في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين، مؤكدًا تسخير الإمكانات التقنية والمنجزات الوطنية لدعم استقلاليتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وفي ختام البيان، أكد وفد المملكة عزم المملكة العربية السعودية على المضي قدمًا نحو بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يرسخ مشاركتهم الفاعلة ويعزز تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين





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Saudi Arabia Persons With Disabilities Rights UNCRPD Development Participation Empowerment

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