Muslims in the UK: Demographics, Education, Economy, and Society

The text provides an overview of the demographics, education, economy, and society of Muslims in the UK, based on the latest census data. It highlights the significant growth of the Muslim population, the high level of education among Muslims, and the challenges they face in terms of housing, employment, and social integration.

وفق الإحصاء السكاني الأخير لعام 2021، نحو 4 ملايين نسمة، وهم يشكلون ما نسبته 6 في المئة من سكان المملكة المتحدة، لكن النسبة ترتفع إلى 6.7 في إنكلترا، علما أن نصف عدد المسلمين مولودون في المملكة المتحدة.

وقد أعده أكاديميون وباحثون في المجلس، ويحلل الإحصاءات السكانية للأعوام 2001 و2011 و2021، إلى ارتفاع نسبة الشباب بين المسلمين، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 27 عاما، مقارنة بـ40 عاما على المستوى الوطني، فيما يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة نحو 46 في المئة من عدد المسلمين، مقارنة بـ29 في المئة على المستوى الوطني. ويحمل التوزيع العمري بين المسلمين بعدا سياسيا، إذ يشير إلى احتمال إضافة أكثر من 150 ألف ناخب في حال إقرار البرلمان مشروع الحكومة لتخفيض سن الناخبين إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما حاليا.

وقد شهدت انتخابات 2024 مشاركة غير مسبوقة للمسلمين، كما أن هناك تركزا للمسلمين (بنسبة تفوق 20 في المئة) في 32 دائرة انتخابية على الأقل. وغالبية المسلمين وبنسبة 66 في المئة هم من الآسيويين وخصوصا البنغال والباكستانيين (2.6 مليون)، إضافة إلى السود من الأفارقة والكاريبيين (حوالي 429 ألفا)، والبيض (234 ألفا)، والعرب (حوالي 296 ألفا)، إلى جانب مجموعات أخرى أو مختلطة (حوالي 409 ألفا). وهو ما يعني بحسب معدي التقرير أن المسلمين ليسوا كتلة واحدة.

وارتفع عدد المسلمين بين عامي 2011 و2021 بنسبة 32 في المئة (1.2 مليون)، ليفوق عدد المسلمين (4 ملايين) مجموع الأقليات الدينية الأخرى مجتمعة. وتشير الإحصائيات إلى أن 99 في المئة من المسلمين المولودين في بريطانيا يتحدثون الإنكليزية كلغة أولى أو بشكل جيد، لكن 2 في المئة من عموم المسلمين في بريطانيا لا يتكلمون الإنكليزية وخصوصا من كبار السن.

ويؤكد 94 في المئة من المسلمين المولودين في بريطانيا تبنيهم الهوية البريطانية، وتنخفض هذه النسبة إلى 55 في المئة بالنسبة للمولودين خارج بريطانيا. اقتصاديا، يشير التقرير إلى انخفاض مستوى المعيشة بين المسلمين مقارنة بالمستوى العام في المملكة المتحدة، ومن ذلك أن نسبة مُلكية المنازل بين المسلمين تنخفض إلى 41.5 في المئة مقارنة بـ63 في المئة على مستوى البلاد، في حين يعيش 28 في المئة من المسلمين في منازل تابعة للخدمات الاجتماعية، مقارنة بـ17 في المئة على المستوى الوطني.

كما يلحظ التقرير أن نحو 40 في المئة من السكان المسلمين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا، مقارنة بـ20 في المئة على المستوى الوطني. كما أن 6 في المئة فقط يعيشون في المناطق الأكثر حظا مقارنة بـ20 في المئة على المستوى الوطني. كما أن نحو 110 ألف أسرة مسلمة، بنسبة 10 في المئة، يعولها أحد الوالدين فقط مع وجود أطفال، بينما تبلغ هذه النسبة على المستوى الوطني 6.9 في المئة.

ويشير التقرير إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي للنساء المسلمات بنسبة 37 في المئة على مدى العقدين الماضيين. اجتماعيا، يحمل 33 في المئة من المسلمين شهادات جامعية، وهو ما يقرب من المعدل الوطني، في حين تشكل الإناث نصف عدد الطلاب Muslims. من جهة أخرى، ترتفع نسبة المسلمين بين نزلاء السجون في إنكلترا وويلز إلى 18 في المئة، وهو ما دفع المجلس الإسلامي البريطاني للتحذير من خطورة الظاهرة وحالة عدم التناسب مع عددMuslims





