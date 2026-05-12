After backlash from parents, research centers, and local authorities, Mexico withdraws school cuts in 2026 as a result of the World Cup. Despite the decision, some politically sensitive decisions remain.

منصّة حكوميّة ذكرت أنّ المكسيك قد ألغت قرار تقليص العام الدراسي بسبب مونديال 2026 بعد ردود أفعال تحفّظّة واسعة النطاق من أولياء الأمور ومراكز أبحاث السلطات المحلية.

كانت رئيسة كلوديا شينباوم قد ذكرت الإثنين أنّ مسؤولي التعليم وغيرهم من المسؤولين الحكوميين سيجتمعون للاستماع إلى آراء أولياء الطلاب ودراسة الخيارات المتاحة. وأجرت شينباوم: 'لن يبقى مدة العطلة ستة أسابيع كما جرت العادة، وربما يبدأ بعض الطلاب الدراسة مبكرا بينما يواصل آخرون الدراسة وفقا للجدول السابق'. حاكم ولاية نويفو، في حين، أشار بأن مدارسها ستلتزم بالجدول الدراسي الأصلي.

تسبب قرار تقليص العام الدراسي قبل التراجع عنه في غضب أولياء الطلاب الذين تساءلوا عن هذا الإجراء الذي سيتسبب، على لسان مركز الأبحاث 'مكسيكو إيفالوا', في تأخير الطلاب دراسيا. كتب مركز 'مكسيكو إيفالوا': 'سيؤدي هذا القرار إلى تقليص وقت التدريس الفعال للـ 23.4 مليون طالب'.

وأجرت شينباوم: 'لن يبقى مدة العطلة ستة أسابيع كما جرت العادة، وربما يبدأ بعض الطلاب الدراسة مبكرا بينما يواصل آخرون الدراسة وفقا للجدول السابق'. حاكم ولاية نويفو، في حين، أشار بأن مدارسها ستلتزم بالجدول الدراسي الأصلي





