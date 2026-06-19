Lebanese Refugees Begin Returning to Their Homes and Towns in South Lebanon Amid Israeli Strikes

The news text highlights the beginning of the return of Lebanese refugees to their homes and towns in south Lebanon, despite the widespread destruction caused by Israeli strikes. The text also mentions the challenges faced by the Lebanese government in assessing the damage to the country's infrastructure and the persistence of Hezbollah in maintaining its weapons, despite calls for disarmament.

بدأ نازحون لبنانيون العودة إلى بلداتهم وقراهم في جنوب لبنان، وسط مشاهد دمار واسعة خلّفته الضربات الإسرائيلية، في وقت لم تُنجز فيه السلطات اللبنانية بعد تقييماً شاملاً لحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

ومع اقتراب السكان من مناطقهم، تتكشف أمامهم مشاهد الخراب التي تجعل مستقبلهم أكثر غموضا، بعدما طالت آثار الحرب المنازل والمرافق العامة، ولم تستثنِ حتى مقرات الدفاع المدني. عن مقتنيات وأرشيف المركز، مضيفا: "نأتي إلى هنا كل يوم لنبحث بين الركام عن بعض الذكريات، وعن أرشيف المركز... إنها لحظة بالغة الصعوبة". وبقية مناطق الجنوب، حملت السيارات المكتظة بالعائدين مشاعر متباينة، إذ امتزج الأمل بالعودة إلى الديار مع الخوف من حجم الدمار الذي قد يكون طال المنازل والممتلكات.

"لا تظنوا أنني سعيد بالعودة إلى القرية، فإذا كان منزلي سليما، فإنني أشعر بحزن شديد على المنازل الأخرى التي اختفت معالمها". كما روت إحدى النازحات معاناتها خلال فترة النزوح، قائلة: "نزحت وما زالت أغراضي في السيارة، وكنت أتنقل من مكان إلى آخر، ولم يكن لدي مكان إقامة ثابت". في المقابل، لا يزال حزب الله متمسكا بسلاحه، رغم مطالبة الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها، ما يبقي ملف الجنوب مفتوحا على مزيد من التعقيدات السياسية والأمنية.

وفي ظل هذه المعادلة، يواصل المدنيون تحمل العبء الأكبر للمواجهة، بينما يفضل كثير من النازحين العودة إلى قراهم رغم حجم الدمار، معتبرين أن البقاء بالقرب من منازلهم أفضل من استمرار وهكذا، يجد سكان الجنوب اللبناني أنفسهم مرة أخرى أمام مهمة إعادة بناء حياتهم من بين الأنقاض، يحدوهم الأمل في أن تكون هذه آخر مرة يضطرون فيها إلى البدء من الصفر





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Lebanon Israeli Strikes Refugees South Lebanon Hezbollah Infrastructure Damage

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