Kremonizi Beats Biza, Securing Promotion

Kremonizi ensured their promotion from Serie B to Serie A by beating Biza 3-0 in the 36th round of the Italian Serie A. The promotion race is extremely tight with only 1 point separating the leading and trailing teams.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5271691-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D8%A7فرحة لاعبي كريمونيزي للفوز على بيزا (إ. ب. أ) حافظ كريمونيزي على آماله في تجنب الهبوط للدرجة الثانية، وذلك بفوزه على بيزا 3 - 0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع كريمونيزي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ18 (أول مراكز الهبوط) بفارق نقطة خلف ليتشي صاحب المركز الـ17 (أول مراكز الأمان)، الذي خسر السبت أمام يوفنتوس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة ذاتها. على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيزا عند 18 نقطة في المركز الـ20 الأخير في ترتيب المسابقة، وكان قد تأكد هبوطه إلى جانب هيلاس فيرونا في الجولة الماضية. وتقدم كريمونيزي في الدقيقة الـ31 عن طريق جيمي فاردي، ثم أضاف فيدريكو بونازولي الهدف الثاني في الدقيقة الـ51.

وتأثر بيزا بحالتَيْ طرد روسين بوزينوف وفيليبي إغناسيو، في الدقيقتين الـ23 والـ57 على الترتيب، فيما أضاف كريمونيزي الهدف الثالث عن طريق ديفيد أوكيريكي في الدقيقة الـ86





