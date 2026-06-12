The story of Julian Keniasty, a Colombian-born footballer who chose to represent Mexico in the 2026 World Cup, is a testament to the power of sport and the resilience of the human spirit. Born in a region plagued by violence and conflict, Keniasty found solace and opportunity in football, eventually becoming a key player for Mexico and scoring the first goal of the tournament.

12 يونيو 2026 - 19:54 | آخر تحديث 12 يونيو 2026 - 19:54لم يكن الهدف الذي سجله جوليان كينيونيس في شباك جنوب أفريقيا خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 مجرد افتتاح لرحلة المكسيك في البطولة التي تستضيفها على أرضها، بل بدا وكأنه تتويج لمسار إنساني ورياضي طويل لرجل قطع آلاف الكيلومترات بحثاً عن حياة مختلفة، قبل أن يصبح أحد أبرز وجوه المنتخب المكسيكي.

فعلى أرض ملعب أزتيكا التاريخي، وأمام جماهير احتشدت للاحتفال بانطلاق المونديال، منح كينيونيس منتخب المكسيك التقدم مبكراً، واضعاً فريقه على طريق الفوز بنتيجة 2-0، في ليلة حملت كثيراً من الرمزية للاعب الذي لم يولد مكسيكياً، لكنه اختار أن يمثل البلاد التي صنعت نجوميته ومنحته الاستقرار وفرصة بناء مستقبله. ولد المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً في بلدة ماغوي بايان جنوب كولومبيا، داخل منطقة عُرفت لسنوات بأنها واحدة من أكثر المناطق تأثراً بالعنف والصراعات المسلحة.

هناك بدأ حكايته وسط ظروف معيشية قاسية، قبل أن يجد في كرة القدم نافذة للعبور إلى عالم مختلف. ومن خلال مشروع اجتماعي يحمل اسم «فوتبول باز» (كرة القدم من أجل السلام)، حصل كينيونيس على فرصته الأولى للابتعاد عن بيئة الصراع والسير خلف حلم الاحتراف. وفي عام 2013، وصل إلى مدينة كالي لخوض تجربة أداء مع أحد الفرق المرتبطة بالمشروع، ولم يحتج سوى مباراة واحدة لإثبات موهبته بعدما سجل 4 أهداف، ليحجز مكانه سريعاً ويبدأ رحلة صعود استثنائية.

قادته تلك الرحلة لاحقاً إلى الملاعب المكسيكية، حيث صنع اسمه واحداً من أبرز المهاجمين في الدوري المحلي. وتحوّل إلى نجم جماهيري بعدما حقق الألقاب مع ناديي أطلس وأمريكا، قبل أن يحصل على الجنسية المكسيكية ويصبح مؤهلاً لتمثيل المنتخب الوطني. ورغم محاولات متأخرة من الاتحاد الكولومبي لإقناعه بالعودة وتمثيل منتخب بلاده الأم، كان كينيونيس قد حسم قراره بالفعل؛ فقد أكد في أكثر من مناسبة أن اختياره المكسيك جاء تقديراً للبلد الذي وفر له الأمان والاستقرار ومنحه فرصة بناء حياته ومسيرته الرياضية.

ويواصل كينيونيس حالياً مسيرته الاحترافية في الدوري السعودي، بعدما لفت الأنظار بأرقامه التهديفية المميزة، حتى إنه نجح في موسم استثنائي في التفوق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سباق الهدافين. لكن كل تلك الإنجازات بدت وكأنها مجرد محطات على الطريق نحو لحظة أكثر خصوصية.

ففي افتتاح كأس العالم 2026 لم يسجل كينيونيس هدفاً عادياً، بل كتب فصلاً جديداً من قصة لاعب هرب من واقع صعب في جنوب كولومبيا ليصبح صاحب أول أهداف المكسيك في مونديال تستضيفه أمام جماهيرها، مؤكداً أن كرة القدم لا تغيّر مسار المباريات فحسب، بل قد تغير مصائر البشر أيضاً





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Julian Keniasty 2026 World Cup Mexico Football Resilience Hope

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