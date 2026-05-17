Israeli Defense Magazine Warns of Strategic Stalemate, Exhausted Israeli Army, and Growing Power of Egypt, Hamas, and Hezbollah

The Israeli Defense Magazine, 'Israel Defense', warns of a strategic stalemate, an exhausted Israeli army, and the growing power of Egypt, Hamas, and Hezbollah. The magazine also mentions the need for a bold diplomatic initiative and the potential for a breakthrough in negotiations with Iran.

حذرت مجلة الدفاع الإسرائيلية من حالة من الجمود الاستراتيجي، حيث يعاني الجيش الإسرائيلي من الإرهاق، ويتواصل برنامج إيران النووي، بينما تتعاظم قوة مصر وتزداد قوة حماس وحزب الله.

وأضافت المجلة العسكرية العبرية أن الوقت قد حان لمبادرة دبلوماسية جريئة، مشيرة إلى أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير حول احتمال انهيار الجيش بسبب العبء غير المعقول على المجندين لم تلق الصدى المطلوب. وقالت مجلة الدفاع الإسرائيلية"يسرائيل ديفينس" الإسرائيلية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان لم يفسر تصريحاته المثيرة للقلق بشكل مفصل، لكن يمكن فهمها في ضوء تقليص عدد الجنود المرابطين في مستوطنات دمرت تقريبا في السابع من أكتوبر.

وأضافت المجلة العسكرية العبرية أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة التي ينتشر فيها مقاتلون في سوريا ولبنان والضفة الغربية وعلى طول الحدود، بما في ذلك حدود الاردن ومصر التي باتت تتعاظم قوتها العسكرية بشكل غير مسبوق. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يحتاج للتدريب وإجراء الدورات وتحديث المعدات من الدبابات إلى الطائرات وتعزيز الاستخبارات. وقالت"يسرائيل ديفينس" إن الساحة الشرق أوسطية تشهد لعب عدة مجموعات من اللاعبين: هما الولايات المتحدة وإسرائيل، وإيران الشيعية، ومنظمتا حزب الله وحماس.

وأضافت المجلة العسكرية العبرية أن دول الخليج ومصر وتركيا وباكستان تقع على مسافة ابعد، بينما توجد روسيا والصين على مسافة أبعد، حيث يزور ترامب الأخيرة هذا الأسبوع. وقالت مجلة الدفاع الإسرائيلية إن الرئيس ترامب يواجه انتخابات نصفية في نوفمبر، بينما يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتخابات للكنيست هذا العام. وأضافت المجلة العسكرية العبرية أنه بسبب كثرة التغريدات والتصريحات، ليس واضحا ما يريده ترامب بالضبط، لكن هناك معارضين للحرب في حزبه وفي قمة ادارته.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة واسرائيل تتمسكان بصيغة لن تحصل إيران أبدا على سلاح نووي، لكن لم يظهر حتى الآن مسؤول حكومي أو عسكري يشرح كيفية التخلص من 460 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب في إيران. وأضافت المجلة العسكرية العبرية أن السفن تمر، لكن ليس كلها، حيث تظل العديد محاصرة في البحر، بينما تتجمع في الوقت نفسه سفن من الأساطيل الأمريكية والفرنسية والبريطانية باتجاه المضيق، بينما يهدد الإيرانيون بغواصات قزمة مسلحة بطوربيدات.

وقالت المجلة التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي إن الجميع يتحدث عن نزع سلاح حزب الله وحماس ومعارضة السلاح النووي الإيراني، لكن لم نسمع حتى الآن خبيرا واحدا يشرح بالتفصيل كيفية نزع سلاح حماس وحزب الله. وأضافت المجلة العسكرية العبرية أن اسرائيل ترغب في مواصلة الحرب لتنفيذ هذه المهام، بينما يتردد الرئيس الأمريكي ولا يميل للمواجهة ويفضل عقد صفقة. وأشارت إلى أن الاستنتاج هو جمود الوضع، حيث لا يزال اليورانيوم بحوزة إيران، والحرس الثوري أكثر تطرفا ومعاداة لاسرائيل من سابقيه.

وأضافت المجلة العسكرية العبرية أن الادارة في واشنطن يبدو انها نسيت غزة بعض الشيء. وأشارت إلى أن الوضع في لبنان يطرح تساؤلات حول ما إذا تم تدمير حزب الله ام لا، حيث يعيش سكان الشمال في خوف من الطائرات المسيرة وطائرات الألياف البصرية التي تسبب خسائر في صفوف الجنود. وأضافت المجلة العسكرية العبرية أن المقترح يدعو لتجربة حلول دبلوماسية جريئة ومبتكرة، مثل مبادرة اسرائيلية من رئيس الوزراء للإصرار على اللقاء مع الرئيس اللبناني على غرار مبادرة السادات وبيغن.

وأشارت إلى أن المقترح يتضمن أيضا مبادرة من الرئيس الأمريكي لجمع رؤساء الدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم ومصر والاردن لبدء تشكيل قوة عسكرية دولية تنتشر في غزة وعلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وقالت مجلة الدفاع الإسرائيلية إن استمرار الحوار مع الإيرانيين امر ضروري، فهم خبراء في إدارة المفاوضات وكسب الوقت، وترامب أيضا يعرف كيف يعقد الصفقات. وأضافت المجلة العسكرية العبرية أن اليورانيوم المخصب يمكن نقله إلى خزائن في سويسرا، ومن خلال عمل شاق يمكن التوصل إلى اتفاق حول الجداول الزمنية.

وأشارت إلى أن هذه التوقعات ممكنة حتى في هذه المنطقة المتنازع عليها، كما حدث بين اسرائيل ومصر والاردن، وكما كانت اتفاقيات ابراهيم





