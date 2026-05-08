Israeli Strikes in Lebanon: 30 Killed, 22 Injured

Israeli airstrikes in Lebanon have resulted in the deaths of 30 people, including a member of the Lebanese Civil Defense, and the injury of 22 others. The attacks targeted various locations in the south, including towns in the Bint Jbeil and Nabatieh districts. The ceasefire, which was supposed to be in effect since April 17, has been violated by Israel, leading to a new escalation in the conflict.

قتل 30 شخصا بينهم عنصر في الدفاع المدني اللبناني، وأصيب 22 آخرون على الأقل، الجمعة، جراء 75 هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات ومحاولة توغل حدودية، في خروقات جديدة لهدنة مستمرة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية التي تركزت على أقضية بنت جبيل وصور والنبطية الجمعة: • 4 قتلى بغارة على بلدة السلطانية بقضاء بنت جبيل. • 4 قتلى وجريحة بغارة استهدفت سيارة تقل 3 مواطنين على طريق عرب الجل ـ حومين التحتا بقضاء النبطية، بالتزامن مع مرور دراجة نارية، أردت السائق قتيلا وأصيبت زوجته. • 4 قتلى بينهم 3 سيدات و15 جريحا بغارتين على بلدة طورا بقضاء صور.

العثور على جثتي شابين مفقودين عقب غارات إسرائيلية على بلدة بلاط بقضاء مرجعيون الخميس. • 4 قتلى بينهم فتى في غارات على بلدة الدوير بقضاء النبطية. إصابة 4 مسعفين في غارة على بلدة تول بقضاء النبطية تدمر مبنى.

إضافة إلى ما سبق، نفذ الجيش الإسرائيلي غارات أخرى شملت: • 21 غارة على قضاء بنت جبيل شملت بلدات كفرا (3) وشقرا، وبرعشيت (غارتان)، وصفد البطيخ، وحداثا، وعيتا الجبل (غارتان)، وبيت ياحون، وحاريص، والجميجمة، وياطر، والسلطانية، وكونين والطوري، وخربة سلم - منطقة الكروم، وجبانة خربة سلم، والغندورية وصربين. وأدت الغارتان على كفرا وبرعشيت إلى نسف عدد من المنازل.

• 12 غارة على قضاء النبطية استهدفت الوادي بين حومين التحتا وبلدة يحمر الشقيف (غارتان) وبلدة زوطر الشرقية، والمنطقة الواقعة بين بلدتي حبوش وعربصاليم، وحرج علي الطاهر عند أطراف قرية النبطية الفوقا، وجبشيت، والمنطقة بين شوكين وحاروف، ومفيدون، وحي الميسة في بلدة شوكين، والزهراني (غارتان). • 15 غارة في صور، استهدفت بلدات دير قانون رأس العين والشعيتية (غارتان) وعيتيت وصديقين والعباسية، والمعلية والحنية والمنصوري (غارتان) والقليلة وبيوت السياد، والبازورية بجانب غارة تحذيرية بمسيرة على بلدة العباسية تلتها غارة جوية عنيفة.

غارتان استهدفتا جرود بلدة النبي شيت بقضاء بعلبك. قصف مجرى النهر من جهة بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون. تفجير منازل في مدينة بنت جبيل. عمليات تمشيط بالمروحيات في منطقة بيوت السياد قبالة بلدة البياضة بقضاء صور.

محاولة قوة إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية التقدم، فجر الجمعة، نحو منطقة بيوت السياد قبالة بلدة البياضة بقضاء صور، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تمشيط. **مُساعدات إنسانية: في المقابل، وصلت قافلة مساعدات مقدمة من جمعية"كاريتاس" ومنظمة مالطا إلى بلدة رميش الحدودية بقضاء بنت جبيل، بمرافقة دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"يونيفيل". وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 17 مايو/ أيار الجاري.

كما عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 أبريل الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام، وسط حديث عن جولة ثالثة منتصف مايو الجاري. ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه"حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية





