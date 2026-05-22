Harry Maguire درpched بخيبة أمل من عدم اكاده في تشكيلة إنجلترا لـ كأس العالم 2026

بعد موسم متميز مع مانشستر يونايتد، عاد مانشستر مدافعا صعبا باستبعاد اللاعب الدولي الجديد ولاء فلاجلا عن التشكيلة التي سيعلنها المدرب توماس توخيل في استاد ويمبلي قبل أن يعلن عنها.

أبدى هاري ماغواير صدمته إزاء استبعادِه من تشكيلة إنجلترا لخوض كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي سيعلنها المدرب توماس توخيل صباح يوم الجمعة في استاد ويمبلي.

أضاف ماغواير البالغ من العمر 33 عاما: كنت واثقا من أنني يمكنني لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته، لقد صدمت وشعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا القرار، ولم أحب شيئا أكثر من ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي على مر السنين. أتمنى للاعبين كل التوفيق هذا الصيف.

وكان كثيرون يعتبرون ماغواير مرشحا مؤكدا لتشكيلة إنجلترا بعد موسم متميز مع مانشستر يونايتد، إذ لعب دورا بارزا في صعود النادي للمركز الثالث في بوكول بالمر، حالهما كحال ماغواير، من قبل توخيل للمباراتين الوديتين في مارس أمام أوروغواي واليابان، واللتين فشل فيهما منتخب إنجلترا في إثارة الإعجاب. لعب فودن مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ ذلك الحين، بينما فشل بالمر في تكرار المستوى التهديفي المتميز الذي أظهره الموسم الماضي مع أفادت تقارير بأن إيفان توني اختير ضمن التشكيلة، بعد أن سجل المهاجم السابق لبرنتفورد البالغ من العمر 30 عاما 32 هدفا في 32 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين مع فريق الأهلي هذا الموسم.

ذكرت تقارير أن توخيل أجريت مكالمات هاتفية Radha مع اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتتنافس فيها إنجلترا ضمن المجموعة 12 مع كرواتيا وغانا وبنما. وفاد بقراءة هذه المقالة للحصول على تفاصيل أكثر لكأس العالم 2026 وزوجها للمباريات والإمكانيات والإعدات الخاصة بها





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 20 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 20 مايو 2026 | Anadolu

Read more »

«الإحصاء»: نمو الإيرادات التشغيلية بالسعودية في مارس 2026«الإحصاء»: نمو الإيرادات التشغيلية بالسعودية في مارس 2026

Read more »

رولا الغرير لـ'عكاظ': المتاحف مساحات حية تعيد تقديم الهوية للأجيال الجديدةاحتفى المتحف الوطني السعودي بيوم المتاحف العالمي 2026، عبر برنامج ثقافي امتد ثلاثة أيام،...

Read more »

وزير دفاع تركيا: نطور أنظمة عسكرية كنا نعتمد على الخارج لتأمينهايشار غولر في كلمة خلال مناورات 'أفس 2026' بولاية إزمير | Anadolu

Read more »

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظّم ملتقى المسؤولية الاجتماعية بمشاركة واسعة من مختلف القطاعاتنظّمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026

Read more »

النفط يتراجع بقوة.. برنت يهبط لأدنى مستوى له منذ 8 مايوانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في يوليو 2026 في بورصة ICE بلندن إلى ما دون 103 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 8 مايو 2026، وفقا لبيانات التداول.

Read more »