Germany's Ranking in Child Welfare Study

The study, conducted by the United Nations Children's Fund (UNICEF), ranks Germany in the lower half compared to last year, despite its significant resources. The study, which has been conducted annually since 2000, aims to evaluate the living conditions of children in the wealthiest countries. The study, which was released in 2026, placed Germany in 15th place, behind countries like Denmark, France, and the Netherlands. The study also revealed that one in five children in the participating countries lives in poverty. The study also highlighted the gap between children from wealthy and poor families in terms of education, health, and well-being.

لرصد مستوى رفاهية الأطفال في الدول الغنية، لا تزال ألمانيا في النصف السفلي من الترتيب كما حدث في العام الماضي، رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها.

وتجرى هذه الدراسة بانتظام منذ عام 2000 من قبل معهد "إينوشنتي" التابع لليونيسف، وتهدف إلى تقييم أوضاع الأطفال في أكثر دول العالم ثراءً. وفي دراسة هذا العام (2026)، تصدرت هولندا والدنمارك وفرنسا قائمة الدول الأفضل في رفاه الأطفال. كما أظهرت النتائج أن بعض الدول ذات القدرات الاقتصادية الأقل توفر للأطفال ظروفا أفضل للنمو، مثل رومانيا التي جاءت في المرتبة التاسعة، والمجر في المرتبة العاشرة، وسلوفاكيا في المرتبة التاسعة عشرة.

وبيّنت الدراسة أن طفلًا واحدا تقريبا من بين كل خمسة أطفال في الدول المشمولة يعيش في فقر مادي. أما في، فقد ظلت نسبة فقر الأطفال مستقرة منذ سنوات عند مستوى مرتفع يبلغ 15%. واحتلت الدنمرك وهولندا وفرنسا المراكز الثلاثة الأولى، فيما احتلت ألمانيا المركز 15، فيما تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المرتبة 38. ولا يتضمن التصنيف أي دولة عربية لعدم توفر البيانات ذات الصلة.

رصدت الدراسة الأممية أداء"مقلقا" ألمانيا في مجال التعليم في ألمانيا، إذ أن 60% فقط من الطلاب بعمر 15 عاما يمتلكون الحد الأدنى من المهارات الأساسية في القراءة والرياضيات، ما يضع ألمانيا في المرتبة 34 من بين 41 دولة تمتلك بيانات تعليمية مماثلة يمكن مقارنتها. وفي المقابل، أثبتت دول مثلالتي احتلت المركز الأول في مهارات القراءة والرياضيات، إضافة إلى سلوفينيا وكوريا الجنوبية، أن تحقيق نتائج أفضل ممكن حتى مع ظروف اقتصادية أضعف نسبيًا.

كما كشفت الدراسة عن فجوة كبيرة بين أبناء الأسر الميسورة والأسر ذات الدخل المحدود في ألمانيا، إذ لم يتمكن سوى 46% من المراهقين القادمين من أسر فقيرة من تحقيق المهارات الأساسية، مقارنة بـ90% من أقرانهم في الأسر الميسورة. وفي ما يتعلق بالصحة الجسدية، جاءت ألمانيا في المرتبة 15 من أصل 41 دولة، وهو موقع ييعد ضمن الفئة المتوسطة العليا.

لكن تأثير مستوى دخل الأسرة كان واضحًا أيضًا، حيث تمتع 79% من أطفال الأسر الأكثر ثراء بصحة ممتازة، مقابل 58% فقط من الأطفال الأكثر فقرًا. أما على مستوى الصحة النفسية والرضا عن الحياة، فأظهرت الدراسة صورة مشابهة، إذ عبّر 61% فقط من المراهقين المنحدرين من أسر منخفضة الدخل عن رضاهم الكبير عن حياتهم، مقارنة بـ73% من المراهقين في الأسر الثرية.

ولهذا دعت منظمة اليونيسف الحكومة الألمانية إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمكافحة فقر الأطفال، مع توجيه استثمارات أكبر نحو الأطفال الأكثر حرمانا. كما شددت على ضرورة ضمان حصول جميع الأطفال على فرص متساوية للوصول إلى مدارس مجهزة جيدا، وخدمات صحية مناسبة، ومساحات آمنة للعب. واقترحت المنظمة أيضا تعزيز حقوق الأطفال في الدستور الألماني لضمان مراعاة مصالحهم بشكل أكبر في السياسات العامة.

وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لليونيسف في ألمانيا، كريستيان شنايدر، أن مكافحة فقر الأطفال يجب أن تصبح"أولوية سياسية قصوى".

وأحد الأمور الهامة التي يدور حولها نقاش وجدل واسع هو استخدام التلاميذ للهواتف الذكية وكيفية التعامل مع ذلك.





