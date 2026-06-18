FIFA تطلق حملة دولية لمكافحة خطاب الكراهية في ملاعب كأس العالم 2026

أطلقت FIFA حملة توعوية واسعة ضد خطاب الكراهية في أربعة ملاعب تستضيف مباريات كأس العالم 2026، مستندة إلى رايات القادة، رسائل الشاشة، وخدمة حماية وسائل التواصل التي أزالت مئات الآلاف من المحتوى الضار.

أطلقت المنظمة الدولية لكرة القدم، FIFA ، حملة توعوية واسعة النطاق بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية ، لتقوي سلاسل العمل الأمني الرقمي داخل أربعة ملاعب ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم 2026 .

تم اختيار هذه الملاعب بعناية لتكون مسرحاً لتجارب تواصلية إيجابية تعكس روح التلاحم والانتماء بين اللاعبين، الفرق الوطنية، والجماهير المتنوعة. ترتكز الحملة على مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تشمل رفع الرايات الخاصة التي يحملها قادة المنتخبات قبل انطلاق كل مباراة، إلى جانب عرض رسائل توعوية واضحة على الشاشات الإلكترونية داخل الميدان تدعو إلى التضامن ومكافحة أي شكل من أشكال الكراهية. الرسائل المتكررة تقول: "نلعب معًا..

ونقف ضد الكراهية"، وهي صياغة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين جميع المتابعين والمهتمين بالخط الملاعب.



تؤكد FIFA أن خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، والتي تم إنشاؤها لتراقب وتصفِّي المحتوى المتداول على المنصات الرقمية، قد راجعت منذ انطلاقها أكثر من 250 مليون منشور وتعليق، وتم الكشف عن أكثر من 30 مليون محتوى يحمل طابع مسيء أو ضار.

وفي سياق التحضير للبطولة القادمة، قامت الخدمة بمراجعة ما يزيد عن 3.8 مليون منشور وتعليق في اليوم الحادي عشر من يونيو 2026، حيث تم حذف نحو 388 ألف محتوى تم تصنيفه على أنه مسيء أو ضار. هذه الأرقام تُظهر حجم التحدي الذي يواجه منصات التواصل الاجتماعي في ظل الانتشار الواسع للخطاب السلبي، وتبرز أهمية الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم لضمان بيئة رقمية آمنة للجميع.





تشمل فعاليات الحملة ميداناً متنوعاً من الدول التي ستتنافس في كأس العالم، حيث ستُجرى مباريات التشيك وجنوب أفريقيا في أتلانتا، والمكسيك وكوريا الجنوبية في غوادالاخارا، بينما يلتقي منتخب سويسرا مع البوسنة والهرسك في لوس أنجلوس، وتلتقي كندا مع قطر في فانكوفر. كل مباراة ستصبح منصة لتجسيد قيم الاحترام المتبادل، مع توزيع مواد تعليمية وإرشادية على الجماهير عبر التطبيقات الرسمية للاتحاد وعلى شاشات الملاعب، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل قصيرة للمدربين والإعلاميين حول أساليب التعرف على الخطاب الكراهي وإجراءات الإبلاغ الفعّالة.

تهدف هذه الجهود إلى إشراك جميع الفاعلين في الرياضة - من اللاعبين إلى المشجعين، ومن الإعلام إلى الجهات الأمنية - في بناء ثقافة شمولية تتصدى للتمييز بجميع أشكاله، وتضمن أن يبقى الحدث الرياضي مساحة للمتعة والوحدة الإنسانية بعيداً عن أي تحريض أو تفريق. في الختام، تُعَدُّ هذه الحملة خطوة استراتيجية في مسار FIFA لتوسيع نطاق مسؤوليتها الاجتماعية، وتؤكد التزامها الثابت بتعزيز بيئة رياضية ترتكز على السلامة والاحترام، مع إرساء أسس ثابتة للمستقبل الرقمي للرياضة العالمية





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FIFA كأس العالم 2026 خطاب الكراهية حملة توعوية حماية وسائل التواصل

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