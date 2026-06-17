Economic Council Meeting Highlights Logistics Sector Readiness, Economic Outlook, and Digital Content Sector Achievements

The Economic Council of Saudi Arabia (ECSA) met on Tuesday to review the annual report of the Ministry of Economy and Planning, which provided an analytical overview of the global economic landscape, growth prospects, and the impact of regional geopolitical tensions on the national economy. The report also emphasized the readiness of the logistics sector to handle crises and the efficiency of government contingency plans to ensure food security and maintain the continuity of supply chain operations. Furthermore, the council discussed the annual report of the Saudi Digital Content Council for the financial year 2025, focusing on the sector's direct contribution to GDP, revenue, market size, and the impact of technological advancements on economic growth and the country's digital transformation journey. The council also reviewed several administrative procedures, including the Standard Guide for Government Agency Patterns, the National Policy for Emergency Safety in Public and Workplace Facilities, and the annual reports of the Committee on Improving the Balance of Payments and Economic Diversity and the Standing Committee on Price Monitoring.

أكد القطاع اللوجستي بالمملكة جاهزيته في التعامل مع الأزمات واستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعه اليوم، التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية.

وذكر التقرير جاهزية القطاع اللوجستي بالمملكة في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة، لافتًا إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة. واطلع، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، على تقرير المستجدات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.

وناقش المجلس التقرير السنوي المُقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025، الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق، متناولًا التقرير أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده القطاع من تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونظر المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها: مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.

كما أحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات. كما اطلع المجلس على الملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Economic Council Of Saudi Arabia Ministry Of Economy And Planning Saudi Digital Content Council Digital Content Sector Economic Landscape Geopolitical Tensions Food Security Supply Chain Operations Digital Transformation Journey Administrative Procedures Standard Guide For Government Agency Patterns National Policy For Emergency Safety In Public Committee On Improving The Balance Of Payments Standing Committee On Price Monitoring

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

American Intelligence Raises Doubts About Iran's Readiness for Nuclear DealAmerican intelligence has raised doubts about Iran's readiness to provide concessions on nuclear issues, as per reports from three sources. Director of the Central Intelligence Agency John Ratcliffe, President Donald Trump, and senior officials have been informed of this information.

Read more »

شراكة شركة سماوي في قمة النشر الرقمي Digital Publishing Summit 2026 براغشركة سماوي، من مجموعة أيقونات، شاركت كراع ذهبي وأحد أعضاء المختبر الأوروبي للقراءة الرقمية في قمة النشر الرقمي Digital Publishing Summit 2026 في براغ، مؤكدة حضورها الدولي ودورها في ربط السوق العربية بالنظام الرقمي العالمي

Read more »

تسريبات جديدة تُرجّح إطلاق 'آيفون ألترا' القابل للطي في سبتمبر المقبلتسريب جديد من Fixed Focus Digital يرجّح إطلاق أول آيفون قابل للطي، آيفون ألترا، في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين بالتزامن مع سلسلة آيفون 18 برو، مخالفاً تقارير سابق

Read more »

Trump threatens Iran with 'unimaginable consequences' for nuclear or related activitiesPresident Trump threatened Iran with 'unimaginable consequences' if it develops or acquires a nuclear program or engages in any related activities. The threat was made during a meeting with Qatar's Emir Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani at the G7 summit in France.

Read more »