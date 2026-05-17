Car accident kills 8 in Thailand capitalakarta

A horrific bus-train collision leaves eight people dead and 35 injured at a major intersection in Bangkok. The incident highlights a recurring transportation safety crisis in Thailand, coming a few months after another disaster in which a crane collapsed on a passenger train in the northeast, resulting in the deaths of 32 people and injuries to dozens.

NEWS TEXT: 17 مايو 2026 - 09:28 | آخر تحديث 17 مايو 2026 - 09:28لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 35 آخرون بجروح، جراء تصادم مروع وقع أمس (السبت)، بين قطار شحن وحافلة نقل عام عند تقاطع رئيسي وسط العاصمة التايلندية بانكوك.

والنشرة الفرنسية نقلت عن قائد شرطة بانكوك، أورومبورن كونديسومريت، تأكيده الحصيلة الأولية للضحايا، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حريق هائل اندلع بالحافلة فور وقوع الاصطدام، في حين واصلت طواقم الإنقاذ عمليات انتشال المحتجزين من بين الحطام. وقعت الحادثة عند تقاطع مروري يوصف بأنه من الأكثر ازدحاماً في العاصمة، حيث يربط بين طريق رئيسي تعبره آلاف المركبات يومياً، وخط السكك الحديدية المؤدي إلى المطار الرئيسي للبلاد.

وفور وقوع التصادم، فرضت السلطات طوقاً أمنياً مشدداً حول الموقع، مما تسبب في شلل مروري واسع امتد إلى الأحياء المجاورة. وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على أزمة سلامة النقل المتكررة في تايلند؛ إذ تأتي بعد أشهر قليلة من كارثة أخرى شهدتها البلاد في يناير الماضي، إثر انهيار رافعة على قطار ركاب شمال شرق البلاد، ما أسفر حينها عن مصرع 32 شخصاً وإصابة العشرات





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thailand Car Accident Bus-Train Collision Horrific Injuries Recurring Transportation Crisis Crane Collapse Train Accident

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«أولمبياد باريس - يد»: منتخب مصر يهزم المجرفاز المنتخب المصري للرجال على نظيره المجري 35 - 32 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من المجموعة الثانية بمسابقة كرة اليد.

Read more »

أولمبياد باريس.. مصر تهزم المجر في كرة اليدبنتيجة 35-32، وإسبانيا تتخطى بصعوبة عقبة سلوفينيا 25-22 - Anadolu Ajansı

Read more »

نايس ون بيوتي يطلق طرحًا بين 32 و 35 ريال سعوديشركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب، حددت النطاق السعري لطرح شركة نايس ون بيوتي بين 32 و 35 ريال. سيتم طرح 34.6 مليون سهم تمثل 30 % من رأس المال بعد إصدار الأسهم الجديدة.

Read more »

Koreans say Iran unlikely suspect in ship attackThe ship, Namu, owned by Hyundai Merchant Marine, a South Korean shipping company, suffered injuries in the incident on May 4.

Read more »

Lebanese Health Ministry Reports 2951 Deaths and 8988 Injuries in Israeli AggressionThe Lebanese Health Ministry announced on Friday that the number of fatalities and injuries caused by Israeli aggression in Lebanon since March 2 has reached 2,951 and 8,988 respectively, citing 55 fatalities and 164 injuries in the past 48 hours.

Read more »