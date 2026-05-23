China Prepares for Launch of Manned Spacecraft Shenzhou-23

China is preparing to launch the manned spacecraft Shenzhou-23 tonight as part of its continuous development of the Chinese Space Station and the expansion of manned space missions.
تستعد الصين لإطلاق المركبة الفضائية المأهولة 'شنتشو-23' مساء اليوم، ضمن برنامجها المتواصل لتطوير محطة الفضاء الصينية، وتعزيز مهام الفضاء المأهولة. وأعلنت وكالة الفضاء الصينية أن عملية الإطلاق ستتم من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية باستخدام الصاروخ الحامل 'لونج مارش 2 إف'.
وأوضح المتحدث باسم الوكالة، تشانج جينج بو، خلال مؤتمر صحفي، أن جميع الأنظمة الفنية تعمل بشكل طبيعي، بينما تسير التحضيرات وفق الجدول الزمني المحدد للمهمة. وتُعد 'شنتشو -23' المهمة المأهولة السابعة ضمن مرحلة التطبيق والتطوير لمحطة الفضاء الصينية. كما تمثل مهمة الطيران رقم 40 ضمن برنامج الفضاء المأهول الصيني. وتواصل الصين خلال السنوات الأخيرة توسيع حضورها في قطاع الفضاء عبر تطوير محطتها المدارية، وإطلاق بعثات مأهولة ومهام علمية متقدمة، في إطار خططها لتعزيز قدراتها الفضائية عالميًا
China Shenzhou-23 Chinese Space Station Manned Space Missions Space Exploration
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Back Talk: US plans to jail Cuban president to serve US chargesUS Justice Department announces that U.S. plans to extradite Raul Castro in September following launch of charges related to civilian aircraft crashes.
Read more »
اتحاد الكرة السعودي يعين المفرج مديراً تنفيذياً لـ«الأخضرين»قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين فهد المفرج مديرًا تنفيذيًا للمنتخبين الوطنيين الأول وتحت 23 عامًا.
Read more »
latest version of SpaceX Starship launched successfully in first test flight after engine failure cancellationSpaceX successfully launched the latest version of its Starship spacecraft in its first test flight after earlier engine failure cancellation.
Read more »
SpaceX successfully lands Starship prototype in the Indian Ocean after test flightSpaceX successfully landed its Starship prototype in the Indian Ocean after a test flight, marking a significant milestone in the company's efforts to create a fully reusable spacecraft. The successful landing occurred despite some technical issues during the flight, including a failure of one of the Raptor engines. The test flight was part of a series of maneuvers aimed at testing the spacecraft's ability to change its orientation and control its descent, as well as its ability to carry and deploy experimental satellites.
Read more »
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في هجوم بطائرة مسيرة جنوب لبنانأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل الرقيب نوام هامبرغر (23 عاما)، متأثرا بجراحه إثر غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفته بالقرب من الحدود اللبنانية.
Read more »
هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 14 حتى 23 مايو 2026،
Read more »