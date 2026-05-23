Babak Kowsari's Cryptocurrency Network Hyped $850 Million in Illicit Financial Transactions

A network controlled by Iranian businessman Babak Kowsari used Binance to launder illicit money on a massive scale, according to a report. They avoided US sanctions by exploiting the platform's vulnerabilities and a lack of oversight. Most transactions were made in a single account, with other accounts controlled by Kowsari's associates, often his sister and a relationship partner. The investigation also revealed that the money was used to fund Iran's military, with 425 million dollars possibly dedicated to its defense. In the past 3 years, Iran has increasingly utilized crypto assets for military funding and to bypass Western restrictions. The financial situation has escalated tensions between US and Iran, with US authorities continuing investigations and considering Binance as a potential sponsor for Iranian funds.

، الذي أعده الصحفيون أنغوس بيرويك، وباتريشيا كوسمان، وبن فولدي، إن رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المعروف بعلاقاته الوثيقة بالنظام الإيراني، أنشئ شبكة معقدة لتحويل الأموال عبر العملات المشفرة، مستفيدا من ثغرات داخل منصة “بينانس” للتحايل على العقوبات الغربية.

شرح التقرير أن الشبكة أجرت معاملات مالية تجاوزت 850 مليون دولار خلال عامين فقط، حتى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، معظمها عبر حساب رئيسي واحد على منصة “بينانس”، فيما تولى مقربون من زنجاني، بينهم شقيقته وشريكته العاطفية ومدير شركته، تشغيل حسابات إضافية مرتبطة بالشبكة. ووفقًا لتقارير الامتثال الداخلية في “بينانس”، فإن جميع هذه الحسابات كانت تُدار من الأجهزة ذاتها، وهو ما اعتبره محققو المنصة دليلا على وجود عملية منظمة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ورغم التحذيرات الداخلية المتكررة، ظل الحساب الرئيسي للشبكة نشطا لمدة لا تقل عن 15 شهرا، واستمر العمل حتى كانون الثاني/ يناير الماضي، وفقًا للتقرير. خلال السنوات الأخيرة، استنادًا إلى تقارير الامتثال الداخلية، وبيانات سلسلة الكتل “بلوك تشين”، ومعلومات من أجهزة إنفاذ قانون أجنبية وباحثين متخصصين في العملات الرقمية، يُعتقد أن نحو 425 مليون دولار من معاملات زنجاني قد تم تخصيصها بشكل مباشر لتمويل الأنشطة العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الدعم للقوات الثورية الحرس.

كما كشف التقرير عن تحويلات أخرى مرتبطة بإيران عبر “بينانس”， بما في ذلك تحويلات بقيمة تقارب 260 مليون دولار بين حساباتها على “بينانس” ومحافظ رقمية مرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات. وأشار التحقيق أيضًا إلى تحويلات عبر “بينانس” إلى محفظة رقمية مجهولة تلقت أموالًا بعد ذلك ببيعها عن طريق التحويل إلى شبكة تمويل تابعة للحكومة الإيرانية في عام 2023. وتقدر “وول ستريت جورنال” أن نحو 1.7 مليارًا من الدولارات التي ربطتها “بيْنانس” بشبكات التمويل الإيرانية قد تم تخصيصها طوال الوقت.

وقد تم اتهام كيانات إيرانية باستخدام وسائل متطورة لتحويل الأموال عبر العملات الرقمية بعيدًا عن أنظمة الرقابة التقليدية. العديد من المحققين الداخليين في “بينانس” أُجبروا على الاستقالة بعد إثارتهم مخاوف بشأن حسابات مرتبطة بشركاء تجاريين للمنصة. في ردها على التقرير، نفت “بينانس” السماح بأي نشاط يخالف العقوبات الأمريكية، وأكدت أنها تعاملت مع المخاطر بشكل مناسب، وأن الكيانات الخاضعة للعقوبات أُزيلت لاحقًا من المنصة. كما رفعت الشركة دعوى قضائية ضد “وول ستريت جورنال”، اعتقدتها تضررًا لمعلوماتها.

أشار التحقيق أيضًا إلى أن معظم الأموال التي مرت عبر “بينانس” إلى الشبكات الإيرانية جاءت من عائدات بيع النفط الإيراني إلى مشترين صينيين، في تجارة وصفها التقرير بأنه يخضع لإشراف الحرس الثوري الإيراني. تلقت هذه التدفقات المالية حتى بعد صدور اعتراف عام 2023 “بينانس” بالخطأ في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية. أصدرت “بينانس” بالفعل غرامة 4.3 مليار دولار وتغريم مؤسسها تشانغبينغ تشاو أربعة أشهر.

كما أوضح التقرير أن منصة “بينانس” أصبحت داعما رئيسيا لمشروع العملات الرقمية الخاص بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ورلد ليبرتي فاينانشال”، الذي حقق لعائلة ترامب أكثر من 1.2 مليار دولار منذ عام 2024، وفقًا للتقرير. كما ناقش مسؤولون أمريكيون من وزارة الخزانة الأمريكية مع إدارة “بينانس” خلال اجتماع في آذار/ مارس الماضي مخاوف تتعلق بالتزام المنصة بشروط الرقابة المفروضة عليها. وصفت الأوساط الإيرانية منصة “بينانس” بأنه يشبه تحرير نقودها الورقية ويمكن تخلفها مثل عملات إيران.

كما نقلت الصحيفة عن شركة “تي آر إم لابس” أن حجم تعاملات الإيرانيين بالعملات المشفرة قد بلغ حوالي 10 مليارات دولار خلال العام الماضي. في الوقت نفسه، بدأ العديد من المعاملات في إيران في السنوات الأخيرة مطالبة ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز بدفع رسوم المرور باستخدام العملات الرقمية أو اليوان الصيني. وفي ختام تقريره، أكد التحقيق على أن العملات المشفرة باتت تشكل شريانا ماليا رئيسيا لإيران، سواء لتمويل الأنشطة العسكرية أو لتجاوز القيود الاقتصادية الغربية.

على العكس، تواجه الولايات المتحدة تصاعدا حادا للمواجهة مع إيران على أكثر من جبهة





