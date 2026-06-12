Belgium's goalkeeper hints at international retirement after 2026 World Cup

Belgian goalkeeper Thibaut Courtois hinted at the possibility of retiring from international football after the 2026 World Cup, stating that the likelihood of continuing his career with the national team after the tournament is lower than staying.

ألمح حارس مرمى منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد، تيبو كورتوا، الخميس، إلى إمكانية إنهاء مسيرته الدولية عقب كأس العالم 2026، قائلاً إن احتمالية اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني بعد البطولة تبدو أكبر من استمراره.

وفي تصريحات للصحفيين خلال معسكر المنتخب البلجيكي قبل مواجهة منتخب مصر في افتتاح منافسات المجموعة السابعة، أوضح كورتوا (34 عاماً) أنه لا يرغب حالياً في التركيز على مستقبله البعيد، لكنه أقرّ بأن احتمال الاعتزال الدولي بعد المونديال يبدو أكبر من الاستمرار. وقال: "لا أعلم إن كان مناسباً الحديث عن المستقبل الآن، لكن احتمال عدم استمراري بعد هذه البطولة يبدو أكبر من بقائي". وأضاف: "ما زلت أرغب في اللعب لعدة سنوات أخرى، لكن في النهاية عليك أن تعتني بجسدك.

وجود عائلتي هنا لأن هذه قد تكون آخر بطولة لي". ورغم ذلك، لم يغلق حارس مرمى ريال مدريد الباب أمام إمكانية مواصلة مشواره الدولي، مؤكداً أن قراره النهائي قد يتأثر بنتائج المنتخب البلجيكي وأجواء الفريق خلال البطولة. وأوضح: "إذا حققنا نتائج جيدة في كأس العالم، واستمرت الأجواء الإيجابية داخل المجموعة، فقد يتغير الأمر. حينها سأحتاج إلى مناقشة الأمر مع المدرب، ومع المدير الفني للاتحاد البلجيكي لكرة القدم فينسن مانارت، وكذلك مع الطاقم الطبي"





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