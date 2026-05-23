The U.S. Army is intensifying its military presence in the Middle East, including the deployment of additional aircraft carriers, fighter jets, and air defense systems. This comes amid political and military indicators suggesting a potential shift in the administration of U.S. President Donald Trump towards a more aggressive stance towards Iran. Trump has announced that he will not attend his son Donald Trump Jr.'s wedding due to his need to stay in Washington, D.C. to handle government matters. Meanwhile, the U.S. military is preparing for potential strikes against Iran during the upcoming weekend, as reported by Axios and CBS News. The meeting was attended by Vice President G.D. Francis, Secretary of Defense Peter H. Hegeseth, Director of the Central Intelligence Agency John R. Ratcliffe, and senior officials from the White House.
يواصل الجيش الأمريكي تعزيز الحشد العسكري في الشرق الأوسط بما في ذلك إرسال حاملات طائرات ومقاتلات وأنظمة دفاع جوي إضافية- جيتيبرزت خلال الساعات والأيام القليلة الماضية مجموعة من المؤشرات السياسية والعسكرية التي يعتقد المراقبون أنها دلالات على احتمال اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالدقال ترامب الجمعة، إنه لن يحضر حفل زفاف ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور على بيتينا أندرسون، لأنه يتعين عليه البقاء في واشنطن لإنجاز مهام حكومية.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال"على الرغم من أنني كنت أرغب بشدة في أن أكون مع ابني دون جونيور وأحدث عضو في عائلة ترامب، زوجته المستقبلية بيتينا، فإن الظروف المتعلقة بالحكومة وحبي للولايات المتحدة الأمريكية لا يسمحان لي بذلك". وأضاف في المنشور"أشعر أن من المهم لي البقاء في العاصمة واشنطن، في البيت الأبيض، خلال هذه الفترة المهمة". وتابع"لديّ ملف اسمه إيران وأمور أخرى". وحفل الزفاف سيقام مطلع الأسبوع القادم على جزيرة صغيرة من جزر الباهاما.
بحث ترامب الجمعة، مع كبار مستشاريه للأمن القومي سيناريوهات العودة إلى العمل العسكري، وسط تقارير أمريكية تحدثت عن استعدادات لشن ضربات جديدة محتملة ضد طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونقل موقع"أكسيوس" وشبكة"سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين أن اجتماع ترامب تناول تطورات المحادثات مع طهران والخيارات المطروحة إذا فشلت المفاوضات، فيما أكدت الشبكة الأمريكية أن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال تنفيذ ضربات جديدة، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الحرب بيت هيغسيث ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، إلى جانب مسؤولين كبار في البيت الأبيض
